https://ru.sputnik.md/20220114/eksportom-yablok-yanvar-48003645.html

Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе

Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе

Хорошие темпы экспорта в первую-вторую рабочую неделю 2022 года некоторые крупные трейдеры связывают с инерцией высокого спроса и объемов поставок в декабре.

2022-01-14T07:30+0200

2022-01-14T07:30+0200

2022-01-14T07:30+0200

экспорт

яблоки

в молдове

россия

молдова

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В первой половине января 2022 года, как утверждают, представители ассоциаций сельхозпроизводителей Республики Молдова, экспорт яблок сохраняется на уровне декабря прошлого года.По оптимистичным прогнозам сельхозпроизводителей, в этом месяце экспорт превысит показатели января прошлого года, который специалисты называют "провальным".Однако операторы фруктового рынка страны считают, что пока преждевременно говорить о возврате к уровню высокого январского экспорта в период 2017-2020 годов, когда внешние поставки яблок в первом месяце года составляли порядка 25-35 тысяч тонн.Хорошие темпы экспорта в первые две рабочие недели 2022 года некоторые крупные трейдеры связывают с "инерцией высокого спроса и поставок в декабре прошлого года".Более того, в конце 2021 экспортный спрос в какой-то мере даже превышал логистические возможности (разрешения на грузоперевозку автотранспортом в РФ закончились, бензин и дизтопливо подорожали).Как утверждают экспортеры, затраты на транспортировку яблок большегрузным авторефрижератором возросли в среднем с трех тысяч долларов до почти до четырех тысяч. В надежде на то, что проблемы с транспортировкой в начале года снизятся, некоторые покупатели молдавских яблок в РФ, видимо, перенесли сроки поставок части товарных партий с декабря на январь.Вместе с тем, во второй половине текущего месяца, вероятно, произойдет корректировка цен на яблоки, поставляемые на основной для Молдовы российский рынок. Если уровень цен сильно "просядет" в сравнении с декабрьским, вполне возможно, что замедлится и темп экспорта.

https://ru.sputnik.md/20211206/glava-minselkhoza-moldova-ischet-zamenu-rossiyskomu-rynku-dlya-eksporta-yablok-47005411.html

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экспорт, яблоки, в молдове, россия, молдова