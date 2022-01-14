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Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе
Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе
Хорошие темпы экспорта в первую-вторую рабочую неделю 2022 года некоторые крупные трейдеры связывают с инерцией высокого спроса и объемов поставок в декабре.
2022-01-14T07:30+0200
2022-01-14T07:30+0200
экспорт
яблоки
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В первой половине января 2022 года, как утверждают, представители ассоциаций сельхозпроизводителей Республики Молдова, экспорт яблок сохраняется на уровне декабря прошлого года.По оптимистичным прогнозам сельхозпроизводителей, в этом месяце экспорт превысит показатели января прошлого года, который специалисты называют "провальным".Однако операторы фруктового рынка страны считают, что пока преждевременно говорить о возврате к уровню высокого январского экспорта в период 2017-2020 годов, когда внешние поставки яблок в первом месяце года составляли порядка 25-35 тысяч тонн.Хорошие темпы экспорта в первые две рабочие недели 2022 года некоторые крупные трейдеры связывают с "инерцией высокого спроса и поставок в декабре прошлого года".Более того, в конце 2021 экспортный спрос в какой-то мере даже превышал логистические возможности (разрешения на грузоперевозку автотранспортом в РФ закончились, бензин и дизтопливо подорожали).Как утверждают экспортеры, затраты на транспортировку яблок большегрузным авторефрижератором возросли в среднем с трех тысяч долларов до почти до четырех тысяч. В надежде на то, что проблемы с транспортировкой в начале года снизятся, некоторые покупатели молдавских яблок в РФ, видимо, перенесли сроки поставок части товарных партий с декабря на январь.Вместе с тем, во второй половине текущего месяца, вероятно, произойдет корректировка цен на яблоки, поставляемые на основной для Молдовы российский рынок. Если уровень цен сильно "просядет" в сравнении с декабрьским, вполне возможно, что замедлится и темп экспорта.
https://ru.sputnik.md/20211206/glava-minselkhoza-moldova-ischet-zamenu-rossiyskomu-rynku-dlya-eksporta-yablok-47005411.html
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Евгений Чебан
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экспорт, яблоки, в молдове, россия, молдова

Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе

07:30 14.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariСупермаркет
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Хорошие темпы экспорта в первую и вторую рабочие недели 2022 года некоторые крупные трейдеры связывают с высоким спросом и объемом поставок в декабре.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В первой половине января 2022 года, как утверждают, представители ассоциаций сельхозпроизводителей Республики Молдова, экспорт яблок сохраняется на уровне декабря прошлого года.
По оптимистичным прогнозам сельхозпроизводителей, в этом месяце экспорт превысит показатели января прошлого года, который специалисты называют "провальным".
Однако операторы фруктового рынка страны считают, что пока преждевременно говорить о возврате к уровню высокого январского экспорта в период 2017-2020 годов, когда внешние поставки яблок в первом месяце года составляли порядка 25-35 тысяч тонн.
Хорошие темпы экспорта в первые две рабочие недели 2022 года некоторые крупные трейдеры связывают с "инерцией высокого спроса и поставок в декабре прошлого года".
Более того, в конце 2021 экспортный спрос в какой-то мере даже превышал логистические возможности (разрешения на грузоперевозку автотранспортом в РФ закончились, бензин и дизтопливо подорожали).
Viorel Gherciu - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
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6 декабря 2021, 19:27
Как утверждают экспортеры, затраты на транспортировку яблок большегрузным авторефрижератором возросли в среднем с трех тысяч долларов до почти до четырех тысяч. В надежде на то, что проблемы с транспортировкой в начале года снизятся, некоторые покупатели молдавских яблок в РФ, видимо, перенесли сроки поставок части товарных партий с декабря на январь.
Вместе с тем, во второй половине текущего месяца, вероятно, произойдет корректировка цен на яблоки, поставляемые на основной для Молдовы российский рынок. Если уровень цен сильно "просядет" в сравнении с декабрьским, вполне возможно, что замедлится и темп экспорта.
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