https://ru.sputnik.md/20220114/est-li-vykhod-iz-tupika-otnosheniy-rossii-i-nato-47995739.html

Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО

Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО

Есть ли выход из геополитического тупика

2022-01-14T08:30+0200

2022-01-14T08:30+0200

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Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширения Североатлантического альянса на восток закончились, по сути, ожидаемо – ничем. Похоже, старая система обеспечения мирового баланса сил и взаимного контроля не работает, а новую создать не получается.Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО отметил "откровенный, прямой" характер диалога.По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.Есть ли выход из сложившейся ситуации или мир ждет опасный кризис?Попытаемся выяснить это у российских экспертов: специалиста по международной безопасности Виктории Леграновой и политолога Олега Матвейчева.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

россия, нато, молдова, в мире