https://ru.sputnik.md/20220114/est-li-vykhod-iz-tupika-otnosheniy-rossii-i-nato-47995739.html
Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
Есть ли выход из геополитического тупика
2022-01-14T08:30+0200
2022-01-14T08:30+0200
2022-01-14T08:30+0200
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Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширения Североатлантического альянса на восток закончились, по сути, ожидаемо – ничем. Похоже, старая система обеспечения мирового баланса сил и взаимного контроля не работает, а новую создать не получается.Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО отметил "откровенный, прямой" характер диалога.По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.Есть ли выход из сложившейся ситуации или мир ждет опасный кризис?Попытаемся выяснить это у российских экспертов: специалиста по международной безопасности Виктории Леграновой и политолога Олега Матвейчева.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
россия, нато, молдова, в мире
Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" попытаемся понять, будет ли разрешен в ближайшее время новый геополитический кризис.
Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширения Североатлантического альянса на восток закончились, по сути, ожидаемо – ничем. Похоже, старая система обеспечения мирового баланса сил и взаимного контроля не работает, а новую создать не получается.
Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО отметил "откровенный, прямой" характер диалога.
"Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.
По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.
Есть ли выход из сложившейся ситуации или мир ждет опасный кризис?
Попытаемся выяснить это у российских экспертов: специалиста по международной безопасности Виктории Леграновой и политолога Олега Матвейчева.