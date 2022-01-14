Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220114/est-li-vykhod-iz-tupika-otnosheniy-rossii-i-nato-47995739.html
Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
Есть ли выход из геополитического тупика
2022-01-14T08:30+0200
2022-01-14T08:30+0200
радио
россия
нато
молдова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48007591_0:187:3078:1918_1920x0_80_0_0_ad0b46a84c7633981fdccde3fba45b96.jpg
Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширения Североатлантического альянса на восток закончились, по сути, ожидаемо – ничем. Похоже, старая система обеспечения мирового баланса сил и взаимного контроля не работает, а новую создать не получается.Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО отметил "откровенный, прямой" характер диалога.По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.Есть ли выход из сложившейся ситуации или мир ждет опасный кризис?Попытаемся выяснить это у российских экспертов: специалиста по международной безопасности Виктории Леграновой и политолога Олега Матвейчева.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48007591_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0d4e20595c030bc1073ba69bd17d3508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, нато, молдова, в мире

Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО

08:30 14.01.2022
© Sputnik
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" попытаемся понять, будет ли разрешен в ближайшее время новый геополитический кризис.
Переговоры России с США и НАТО о гарантиях безопасности и нерасширения Североатлантического альянса на восток закончились, по сути, ожидаемо – ничем. Похоже, старая система обеспечения мирового баланса сил и взаимного контроля не работает, а новую создать не получается.
Вместе с тем замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО отметил "откровенный, прямой" характер диалога.
"Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", – сказал Грушко.
По его словам, это прежде всего связано с тем, что НАТО понимает принцип неделимости и безопасности избирательно, применяя его только для членов альянса и не учитывая интересы безопасности других.
Есть ли выход из сложившейся ситуации или мир ждет опасный кризис?
Попытаемся выяснить это у российских экспертов: специалиста по международной безопасности Виктории Леграновой и политолога Олега Матвейчева.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
11:32Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений
11:03ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
11:01Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
10:50Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
10:32Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
10:01Где в Кишиневе 14 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
09:00Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
08:30Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
08:00Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день
07:30Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе
07:00Самый точный прогноз погоды: когда наступит потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 января
ВчераПервый полет нового ракетоносца Ту-160М2: большой привет Вашингтону и Брюсселю
ВчераКак восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
ВчераНа границе Молдовы изъяли 4 скрипки: на одной из них – надпись Stradivarius
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
ВчераЛавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность
ВчераЧебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ