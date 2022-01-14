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Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%
Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ — они заполнены уже менее чем на половину
2022-01-14T20:53+0200
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в мире
европа
газ
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Подземные хранилища газа в Европе опустели уже более чем наполовину. Об этом сообщила в пятницу Gas Infrastructure Europe (GIE), пишет РИА Новости.По данным ассоциации европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ. Уже на 12 января заполненность ПГХ составляла 49,33%. Годом ранее показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.С начала нынешнего отопительного сезона в Европе, а именно с 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28%. Как указывали ранее в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6% (26,6 миллиарда кубометров).Высокий спрос на топливо обусловлен низкими температурами, а 21 декабря стоимость фьючерсов на него взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.Ранее в комментарии информагентству эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту-апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко.
https://ru.sputnik.md/20211223/putin-gazprom-rost-postavki-gaz-evropa-tsena-47464777.html
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в мире, европа, газ

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%

20:53 14.01.2022 (обновлено: 21:59 14.01.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade
Газокомпрессорная станция Gascade - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Ассоциация Gas Infrastructure Europe опубликовала данные о том, что уровень заполненности европейских газовых подземных хранилищ опустился ниже 50%.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Подземные хранилища газа в Европе опустели уже более чем наполовину. Об этом сообщила в пятницу Gas Infrastructure Europe (GIE), пишет РИА Новости.
По данным ассоциации европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ. Уже на 12 января заполненность ПГХ составляла 49,33%. Годом ранее показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.
В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.
С начала нынешнего отопительного сезона в Европе, а именно с 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28%. Как указывали ранее в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6% (26,6 миллиарда кубометров).
Высокий спрос на топливо обусловлен низкими температурами, а 21 декабря стоимость фьючерсов на него взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.
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Ранее в комментарии информагентству эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту-апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко.
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