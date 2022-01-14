https://ru.sputnik.md/20220114/evropeyskie-podzemnye-khranilischa-gaza-48037177.html

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%

Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50%

Европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ — они заполнены уже менее чем на половину

2022-01-14T20:53+0200

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в мире

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газ

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Подземные хранилища газа в Европе опустели уже более чем наполовину. Об этом сообщила в пятницу Gas Infrastructure Europe (GIE), пишет РИА Новости.По данным ассоциации европейские потребители активно отбирают газ из подземных хранилищ. Уже на 12 января заполненность ПГХ составляла 49,33%. Годом ранее показатель был ощутимо выше — почти 65%, а в 2020 году — 83%.В предыдущем сезоне из-за холодной затяжной зимы (сезон отбора закончился только в конце марта 2021-го) Европа потратила из хранилищ рекордные за несколько лет объемы — 65,6 миллиарда кубометров.С начала нынешнего отопительного сезона в Европе, а именно с 13 октября, уровень заполненности европейских ПГХ снизился уже почти на 28%. Как указывали ранее в "Газпроме", на 10 января страны ЕС отобрали из подземных хранилищ больше половины объема газа, закачанного в прошлом году — 55,6% (26,6 миллиарда кубометров).Высокий спрос на топливо обусловлен низкими температурами, а 21 декабря стоимость фьючерсов на него взлетела до исторического максимума — почти 2200 долларов за тысячу кубометров.Ранее в комментарии информагентству эксперты отмечали, что при умеренно морозной погоде европейским потребителям должно хватить газа, но при сильных холодах могут начаться перебои с поставками. Если темпы отбора сохранятся, то к марту-апрелю ПГХ будут заполнены рекордно низко.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-gazprom-rost-postavki-gaz-evropa-tsena-47464777.html

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