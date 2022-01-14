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Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
Чемпионами Европы в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
2022-01-14T11:01+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Золото чемпионата Европы в Таллине среди спортивных пар взяли российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые при этом установили три мировых рекорда, передает РИА Новости.Весь пьедестал чемпионата Европы заняли россияне. За свою произвольную программу Мишина и Галлямов получили 157,46 балла и в сумме набрали 239,82 балла. Ранее спортсмены установили на чемпионате Европы мировой рекорд в короткой программе (82,36), информирует агентство.Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), по сумме баллов они также превзошли мировой рекорд. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).До чемпионата Европы рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежали китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они впервые приняли участие в чемпионате Европы, в прошлом году фигуристы выиграли чемпионат мира. В текущем сезоне эта пара победила на двух этапах серии Гран-при, турнире серии "Челленджер" в Финляндии и выиграла чемпионат России.Тарасовой 27 лет, Морозов на два года старше - они стали четвертыми на Олимпийских играх - 2018, являются трехкратными призерами мировых первенств, двукратными чемпионами Европы. Бойковой 19, Козловскому 22, они становились чемпионами Европы два года назад, также в их активе - бронзовые медали прошлогоднего чемпионата мира.
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в мире, россия

Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании

11:01 14.01.2022 (обновлено: 11:41 14.01.2022)
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Чемпионами Европы в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Золото чемпионата Европы в Таллине среди спортивных пар взяли российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые при этом установили три мировых рекорда, передает РИА Новости.
Весь пьедестал чемпионата Европы заняли россияне.
За свою произвольную программу Мишина и Галлямов получили 157,46 балла и в сумме набрали 239,82 балла. Ранее спортсмены установили на чемпионате Европы мировой рекорд в короткой программе (82,36), информирует агентство.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), по сумме баллов они также превзошли мировой рекорд. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (227,23).
До чемпионата Европы рекорды в произвольной программе и по сумме баллов принадлежали китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну.
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Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. Они впервые приняли участие в чемпионате Европы, в прошлом году фигуристы выиграли чемпионат мира. В текущем сезоне эта пара победила на двух этапах серии Гран-при, турнире серии "Челленджер" в Финляндии и выиграла чемпионат России.
Тарасовой 27 лет, Морозов на два года старше - они стали четвертыми на Олимпийских играх - 2018, являются трехкратными призерами мировых первенств, двукратными чемпионами Европы. Бойковой 19, Козловскому 22, они становились чемпионами Европы два года назад, также в их активе - бронзовые медали прошлогоднего чемпионата мира.
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