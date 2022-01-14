https://ru.sputnik.md/20220114/horeca-moldove-stavka-nds-48037631.html

Для HoReCa в Молдове продолжит действовать пониженная ставка НДС

Для HoReCa в Молдове продолжит действовать пониженная ставка НДС

Применение пониженной ставки НДС в размере 6% для сектора HoReCa в Молдове продлено до 15 марта.

2022-01-14T22:01+0200

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Применение пониженной ставки НДС в размере 6% для сектора HoReCa в Молдове продлено до 15 марта. Об этом сообщили в Государственная налоговой службе (ГНС). По информации ведомства, это связано с тем, что ранее постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) режим чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлили до 15 марта 2022 года.В ГНС напомнили, что применения уменьшенной ставки НДС в размере 6% распространяется на продукты питания и/или напитки (за исключением алкоголя), а также приготовленной или не приготовленной продукции, которые могут быть употреблены на месте.Также исключение относится к услугам размещения, независимо от категории комфорта, в гостинице, гостинице-квартире, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическому пансиону, агротуристическому пансиону, кемпингу, курортной деревне или курортном лагере, которая относится к разделу I классификатора деятельности в экономике Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html

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