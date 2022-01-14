https://ru.sputnik.md/20220114/k-chemu-gotovitsya-grazhdanam-moldovy-v-blizhayshie-mesyatsy-47997480.html

Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы

Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы

Вадим Чебан объяснил формулу ценообразования на природный газ и сделал острожный прогноз на ближайшие несколько месяцев.

2022-01-14T09:00+0200

2022-01-14T09:00+0200

2022-01-14T10:12+0200

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Глава "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы Глава "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы

Тенденция значительного роста цен на газ наблюдается уже не первый месяц на мировых биржах. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, существует еще одна проблема, которая влияет на ценообразование - это дефицит природного газа на рынке. Тем не менее, говоря о контракте на поставки газа в Молдову, Чебан назвал его выгодным: в случае снижения цен на мировых биржах это отразится и на закупочных тарифах для республики, они могут стать значительно меньше."Период низких цен на энергоресурсы прошел. Мы пока не знаем, насколько долго продлится ситуация с высокими закупочными тарифами. Но на данном этапе формула ценообразования, которая заложена в действующем контракте, дает хороший тариф на газ в зимний период, и конкурентоспособный, адекватный - в летнее время", - добавил глава "Молдовагаза".Говоря о прогнозе не ближайшее время по закупочным ценам на голубое топливо, Чебан уточнил, что более ясной картина станет после 20 января, именно тогда уже можно будет говорить о конкретном тарифе в зависимости от конъюнктуры рынка и биржевых котировок.Цена, по которой "Молдовагаз" покупает газ у "Газпрома", на 70% зависит от цен на товары нефтяной корзины и на 30% - от рыночных цен на газ. Информацию в своем Telegram подтвердил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за следующий. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же. Сейчас Молдова закупает газ по 467 долларов за тысячу кубометров.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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