https://ru.sputnik.md/20220114/k-chemu-gotovitsya-grazhdanam-moldovy-v-blizhayshie-mesyatsy-47997480.html
Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
Вадим Чебан объяснил формулу ценообразования на природный газ и сделал острожный прогноз на ближайшие несколько месяцев.
2022-01-14T09:00+0200
2022-01-14T09:00+0200
2022-01-14T10:12+0200
радио
прогноз
цены
молдова
тарифы
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газ
в молдове
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Глава "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
Глава "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
Тенденция значительного роста цен на газ наблюдается уже не первый месяц на мировых биржах. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. По его словам, существует еще одна проблема, которая влияет на ценообразование - это дефицит природного газа на рынке. Тем не менее, говоря о контракте на поставки газа в Молдову, Чебан назвал его выгодным: в случае снижения цен на мировых биржах это отразится и на закупочных тарифах для республики, они могут стать значительно меньше."Период низких цен на энергоресурсы прошел. Мы пока не знаем, насколько долго продлится ситуация с высокими закупочными тарифами. Но на данном этапе формула ценообразования, которая заложена в действующем контракте, дает хороший тариф на газ в зимний период, и конкурентоспособный, адекватный - в летнее время", - добавил глава "Молдовагаза".Говоря о прогнозе не ближайшее время по закупочным ценам на голубое топливо, Чебан уточнил, что более ясной картина станет после 20 января, именно тогда уже можно будет говорить о конкретном тарифе в зависимости от конъюнктуры рынка и биржевых котировок.Цена, по которой "Молдовагаз" покупает газ у "Газпрома", на 70% зависит от цен на товары нефтяной корзины и на 30% - от рыночных цен на газ. Информацию в своем Telegram подтвердил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за следующий. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке."Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же. Сейчас Молдова закупает газ по 467 долларов за тысячу кубометров.
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прогноз, цены, молдова, тарифы, закупка, газ, аудио, в молдове
Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
09:00 14.01.2022 (обновлено: 10:12 14.01.2022)
Вадим Чебан объяснил формулу ценообразования на природный газ и сделал острожный прогноз на ближайшие несколько месяцев, говоря о закупочных тарифах на голубое топливо.
Тенденция значительного роста цен на газ наблюдается уже не первый месяц на мировых биржах. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
заявил глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"Если мы сейчас будем анализировать, к примеру, рынки Украины, Румынии или Болгарии, то цены росли везде. Такая тенденция наблюдается с лета прошлого года. Сейчас рынки стали очень волатильными, поэтому сложно даже сказать, какой будет закупочная цена на газ даже в феврале текущего года", - сказал собеседник.
По его словам, существует еще одна проблема, которая влияет на ценообразование - это дефицит природного газа на рынке. Тем не менее, говоря о контракте на поставки газа в Молдову, Чебан назвал его выгодным: в случае снижения цен на мировых биржах это отразится и на закупочных тарифах для республики, они могут стать значительно меньше.
"Период низких цен на энергоресурсы прошел. Мы пока не знаем, насколько долго продлится ситуация с высокими закупочными тарифами. Но на данном этапе формула ценообразования, которая заложена в действующем контракте, дает хороший тариф на газ в зимний период, и конкурентоспособный, адекватный - в летнее время", - добавил глава "Молдовагаза".
Говоря о прогнозе не ближайшее время по закупочным ценам на голубое топливо, Чебан уточнил, что более ясной картина станет после 20 января, именно тогда уже можно будет говорить о конкретном тарифе в зависимости от конъюнктуры рынка и биржевых котировок.
Цена, по которой "Молдовагаз" покупает газ у "Газпрома", на 70% зависит от цен на товары нефтяной корзины и на 30% - от рыночных цен на газ. Информацию в своем Telegram подтвердил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Напомним, ранее "Молдовагаз" признал, что есть риск прекращения поставок газа в связи со сложностями в оплате аванса за январь, и "компания совместно с правительством работает над недопущением подобного развития событий".
Согласно положениям контракта на поставку голубого топлива с "Газпромом", молдавский поставщик обязан своевременно оплачивать потребленный газ за прошедший месяц, а также платить 50% аванса за следующий. По данным вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, сумма аванса составляет порядка 63 миллионов евро, из них "Молдовагаз" в состоянии выплатить 30-35 миллионов евро.
Ранее вице-премьер заявил, что заключенный пятилетний контракт с "Газпромом" является хорошим и выгодным для Молдовы по отношению к ценам на газ на европейском рынке.
"Простые расчеты показывают, что только за прошедшие три месяца (ноябрь, декабрь и январь) экономия составила порядка 330 миллионов долларов, или примерно 6 миллиардов леев", – отметил Спыну.
Он напомнил, что в ноябре цена закупки по биржам была 1104 доллара, а Молдова закупала по 450, в декабре эта сумма была такой же. Сейчас Молдова закупает газ по 467 долларов за тысячу кубометров.