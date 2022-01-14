https://ru.sputnik.md/20220114/kak-v-moldove-prazdnovat-svadby-i-krestiny-chto-menyaetsya-48015146.html

Как в Молдове праздновать свадьбы и крестины: что меняется

Как в Молдове праздновать свадьбы и крестины: что меняется

Спецкомиссия уточнила правила проведения в Молдове частных мероприятий - свадеб, крестин, корпоративов и других праздничных застолий.

2022-01-14T14:03+0200

2022-01-14T14:03+0200

2022-01-14T14:03+0200

коронавирус

молдова

правила

крестины

свадьбы

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья уточнила правила проведения праздничных застолий, корпоративов, свадеб, крестин в Молдове.В правительстве страны отметили, что в "зеленой" и "желтой" зонах эпидопасности "частные мероприятия (праздничные застолья, корпоративы, свадьбы, крестины) с участием 25 и более человек будут по-прежнему разрешены только при предъявлении гражданами сертификата о вакцинации".В "оранжевой" зоне, как уточнили в кабмине, проведение частных мероприятий разрешено только при предъявлении участниками COVID-сертификата, а в "красной" они остаются запрещенными.Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья накануне продлили до 15 марта 2022 года чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Сам документ, который включает в том числе уточнения по правилам въезда в Молдову и правилам проведения частных мероприятий, появился на сайте правительства в пятницу, 14 января.Как говорится в решении Комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражений COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%.По данным комиссии, в стране также обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант вируса составил 10% от общего количества проб отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта".Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.

https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, правила, крестины, свадьбы