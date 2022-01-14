https://ru.sputnik.md/20220114/kak-v-moldove-prazdnovat-svadby-i-krestiny-chto-menyaetsya-48015146.html
Как в Молдове праздновать свадьбы и крестины: что меняется
Как в Молдове праздновать свадьбы и крестины: что меняется
Спецкомиссия уточнила правила проведения в Молдове частных мероприятий - свадеб, крестин, корпоративов и других праздничных застолий.
2022-01-14T14:03+0200
2022-01-14T14:03+0200
2022-01-14T14:03+0200
коронавирус
молдова
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свадьбы
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья уточнила правила проведения праздничных застолий, корпоративов, свадеб, крестин в Молдове.В правительстве страны отметили, что в "зеленой" и "желтой" зонах эпидопасности "частные мероприятия (праздничные застолья, корпоративы, свадьбы, крестины) с участием 25 и более человек будут по-прежнему разрешены только при предъявлении гражданами сертификата о вакцинации".В "оранжевой" зоне, как уточнили в кабмине, проведение частных мероприятий разрешено только при предъявлении участниками COVID-сертификата, а в "красной" они остаются запрещенными.Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья накануне продлили до 15 марта 2022 года чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Сам документ, который включает в том числе уточнения по правилам въезда в Молдову и правилам проведения частных мероприятий, появился на сайте правительства в пятницу, 14 января.Как говорится в решении Комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражений COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%.По данным комиссии, в стране также обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант вируса составил 10% от общего количества проб отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта".Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.
https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, правила, крестины, свадьбы
Как в Молдове праздновать свадьбы и крестины: что меняется
Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обнародовали правила, касающиеся празднования свадеб, крестин, а также проведения корпоративов.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья уточнила правила проведения праздничных застолий, корпоративов, свадеб, крестин в Молдове.
В правительстве страны отметили, что в "зеленой" и "желтой" зонах эпидопасности "частные мероприятия (праздничные застолья, корпоративы, свадьбы, крестины) с участием 25 и более человек будут по-прежнему разрешены только при предъявлении гражданами сертификата о вакцинации".
В "оранжевой" зоне, как уточнили в кабмине, проведение частных мероприятий разрешено только при предъявлении участниками COVID-сертификата, а в "красной" они остаются запрещенными.
Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья накануне продлили до 15 марта 2022 года чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Сам документ, который включает в том числе уточнения по правилам въезда в Молдову и правилам проведения частных мероприятий, появился на сайте правительства в пятницу, 14 января.
Как говорится в решении Комиссии, за последнюю неделю количество новых случаев заражений COVID-19 увеличилось на 77%. При этом уровень вакцинации населения против коронавируса остается значительно ниже необходимых 70%.
По данным комиссии, в стране также обнаружен новый для Молдовы штамм "омикрон", этот вариант вируса составил 10% от общего количества проб отправленных на анализ, остальные образцы были штаммом "дельта".
Напомним, во вторник, 11 января, было объявлено, что в Молдове выявлены первые случаи заражения вариантом "омикрон" после секвенирования.
Таким образом, из 149 образцов 16 были новым для республики штаммом "омикрон". Из 16 выявленных случаев заражения коронавирусом штамма "омикрон" 11 мужчин и 5 женщин. Большинство случаев, а именно 12, в Кишиневе. Два других случая – в Дурлештах, по одному – в Приднестровье и Страшенском районе.