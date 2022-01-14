https://ru.sputnik.md/20220114/laboratoriya-testirovaniye-covid-edintsy-48027554.html

Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах

Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах

С 24 января жители северных районов Молдовы будут иметь доступ к высокопроизводительной лаборатории для проведения ПЦР-тестов с целью выявления вируса COVID-19.

2022-01-14T17:31+0200

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единцы

лаборатория

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в молдове

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В лаборатории Центра общественного здоровья в Единцах появится лаборатория тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.На открытии лаборатории присутствовала премьер-министр Наталья Гаврилица.Новый центр тестирования должен расширить диагностические возможности на районном уровне.Лаборатория, обслуживающая 16 медицинских учреждений Единецкого, Бричанского, Окницкого и Дондюшанского районов, оснащена компьютерной техникой, холодильниками, расходными материалами и реагентами для проведения тестов по методу ПЦР.Также, в целях обеспечения необходимых условий для работы лаборатории, при поддержке Национального агентства общественного здоровья было отремонтировано помещение лаборатории, водопровод и канализация, на ремонт потрачено около 2 миллионов леев.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

единцы, лаборатория, в молдове, молдова