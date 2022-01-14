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Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах
Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах
С 24 января жители северных районов Молдовы будут иметь доступ к высокопроизводительной лаборатории для проведения ПЦР-тестов с целью выявления вируса COVID-19.
2022-01-14T17:31+0200
2022-01-14T17:31+0200
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В лаборатории Центра общественного здоровья в Единцах появится лаборатория тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.На открытии лаборатории присутствовала премьер-министр Наталья Гаврилица.Новый центр тестирования должен расширить диагностические возможности на районном уровне.Лаборатория, обслуживающая 16 медицинских учреждений Единецкого, Бричанского, Окницкого и Дондюшанского районов, оснащена компьютерной техникой, холодильниками, расходными материалами и реагентами для проведения тестов по методу ПЦР.Также, в целях обеспечения необходимых условий для работы лаборатории, при поддержке Национального агентства общественного здоровья было отремонтировано помещение лаборатории, водопровод и канализация, на ремонт потрачено около 2 миллионов леев.
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Евгений Чебан
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единцы, лаборатория, в молдове, молдова

Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах

17:31 14.01.2022
© Pixabay / jarmolukЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Pixabay / jarmoluk
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Евгений Чебан
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С 24 января жители Единецкого, Бричанского, Окницкого и Дондюшанского районов будут иметь доступ к высокопроизводительной лаборатории для проведения ПЦР-тестов с целью выявления коронавируса.
КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В лаборатории Центра общественного здоровья в Единцах появится лаборатория тестирования на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
На открытии лаборатории присутствовала премьер-министр Наталья Гаврилица.
Новый центр тестирования должен расширить диагностические возможности на районном уровне.
Лаборатория, обслуживающая 16 медицинских учреждений Единецкого, Бричанского, Окницкого и Дондюшанского районов, оснащена компьютерной техникой, холодильниками, расходными материалами и реагентами для проведения тестов по методу ПЦР.

"Оборудование общей стоимостью 95 тысяч долларов обеспечит процесс проведения исследований, учета и хранения проб, включая утилизацию отходов, образующихся в результате лабораторной деятельности", – говорится в сообщении правительства.

Также, в целях обеспечения необходимых условий для работы лаборатории, при поддержке Национального агентства общественного здоровья было отремонтировано помещение лаборатории, водопровод и канализация, на ремонт потрачено около 2 миллионов леев.
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