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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
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https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-mirotvorcheskiy-opyt-odkb-48021949.html
Лавров: надеюсь, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придется
Лавров: надеюсь, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придется
Лавров: надеюсь, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придется
2022-01-14T16:06+0200
2022-01-14T16:06+0200
политика
россия
сергей лавров
одкб
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Устав Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предполагает, что желающий присоединиться к нему должен обратиться с такой просьбой. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов о перспективах расширения ОДКБ.По его словам, "интерес, как минимум, к налаживанию контактов есть".На сегодняшний день в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Комментируя возможность новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, Лавров заявил, что западные коллеги способны на все."Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все", – сказал глава МИД РФ.Он отметил, что скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворческих сил была оценена всеми по достоинству."Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. (Вызвал) изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны. (Она) была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", – сказал Лавров.Лавров добавил, что ситуация, которая сложилась в Казахстане, продемонстрировала, что усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять, но "надо держать порох сухим".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.
https://ru.sputnik.md/20220112/tokaev-zayavil-ob-uspekhe-mirotvorcheskoy-missii-odkb-kazakhstane-47954696.html
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россия, сергей лавров, одкб

Лавров: надеюсь, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придется

16:06 14.01.2022
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСовместное заседание СМИД, СМО и СБ ОДКБ в Астане
Совместное заседание СМИД, СМО и СБ ОДКБ в Астане - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Министерство обороны РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о работе и возможностях расширения ОДКБ.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Устав Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предполагает, что желающий присоединиться к нему должен обратиться с такой просьбой. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов о перспективах расширения ОДКБ.
"В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнера и наблюдателя", – сказал российский министр.
По его словам, "интерес, как минимум, к налаживанию контактов есть".
На сегодняшний день в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Комментируя возможность новых санкций за операцию ОДКБ в Казахстане, Лавров заявил, что западные коллеги способны на все.
"Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все", – сказал глава МИД РФ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
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Токаев заявил об успехе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
12 января, 16:45
Он отметил, что скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворческих сил была оценена всеми по достоинству.
"Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. (Вызвал) изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны. (Она) была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", – сказал Лавров.
Лавров добавил, что ситуация, которая сложилась в Казахстане, продемонстрировала, что усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.
Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять, но "надо держать порох сухим".
"Я надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим... если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года – жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
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Как восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
Вчера, 23:01
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась - Sputnik Молдова, 1920, 13.01.2022
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В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.
В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.
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