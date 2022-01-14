https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html

Лавров рассказал о красных линиях, Украине, НАТО и гарантиях безопасности

Лавров рассказал о красных линиях, Украине, НАТО и гарантиях безопасности

Глава МИД России провел большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

2022-01-14T13:25+0200

2022-01-14T13:25+0200

2022-01-14T13:56+0200

россия

в мире

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в пятницу большую пресс-конференцию, которая касалась итогов работы российской дипломатии в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства, в числе прочего, говорил о российско-американских отношениях, ситуации на Украине и вопросе нерасширения НАТО на восток.Возобновятся ли российско-американские переговоры по безопасностиНадежда на возобновление переговоров есть, однако это "зависит от ответа США" на российские предложения, - отметил Сергей Лавров, передает РИА Новости."Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на наши предложения", - отметил он.Дипломат подчеркнул, что Россия не играет в игры и не пытается следовать принципу "проси больше – дадут меньше".Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - заявил Лавров."Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике, заявил глава МИД."От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью ", - сказал Лавров, добавив, что "все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях".О Западе как источнике конфликтов и сотнях британских и американских военных на УкраинеСтраны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил на пресс-конференции Сергей Лавров.Тех, кто не присоединяется к "междусобойчикам" и "коалициям передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами, уточнил министр.Он сообщил, что на Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе."Военнослужащие зарубежные там есть, и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров.Он посоветовал Западу переключить внимание с "мифического "вторжения" России на угрозы президента Украины Зеленского в адрес русских и русскоязычных в стране.Как отметил Лавров, недавно президент Зеленский, говоря о жителях Донбасса, назвал их "особями", и заявил, что "если вы "особи", будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите по-русски говорить, хотите исповедовать русскую культуру, то валите в Россию"."Около линии соприкосновения (Украина) собрала необычно большое количество (вооруженных сил), но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории... А что, если он решит накопившиеся подразделения вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать?.. Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом по сути дела в отношении русских и русскоязычных", - сказал Лавров на пресс-конференции.Дипломат при этом особо подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского."Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме - никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники - они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", - сказал глава МИД России.О НАТО и красных линияхНАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Сергей Лавров.При этом глава российской дипломатии назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.Лавров также заявил, что Россия категорически не приемлет появление НАТО на границе России. Это "по-настоящему красная линия".Министр также назвал, что именно станет переходом красных линий в случае Украины. По его словам, это участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе."Нам Запад, когда мы привлекаем к этому внимание, всегда говорит, что это же инструкторы, они не участвуют в боевых действиях. Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - сказал глава МИД РФ.В качестве другой красной линии Лавров назвал появление на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море."Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море", - сказал министр.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования Минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ru.sputnik.md/20220113/nato-demonstriruet-nedogovorosposobnost-47991555.html

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в мире, сергей лавров