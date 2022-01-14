https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html
Лавров рассказал о красных линиях, Украине, НАТО и гарантиях безопасности
Лавров рассказал о красных линиях, Украине, НАТО и гарантиях безопасности
Глава МИД России провел большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
2022-01-14T13:25+0200
2022-01-14T13:25+0200
2022-01-14T13:56+0200
россия
в мире
сергей лавров
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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в пятницу большую пресс-конференцию, которая касалась итогов работы российской дипломатии в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства, в числе прочего, говорил о российско-американских отношениях, ситуации на Украине и вопросе нерасширения НАТО на восток.Возобновятся ли российско-американские переговоры по безопасностиНадежда на возобновление переговоров есть, однако это "зависит от ответа США" на российские предложения, - отметил Сергей Лавров, передает РИА Новости."Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на наши предложения", - отметил он.Дипломат подчеркнул, что Россия не играет в игры и не пытается следовать принципу "проси больше – дадут меньше".Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - заявил Лавров."Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике, заявил глава МИД."От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью ", - сказал Лавров, добавив, что "все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях".О Западе как источнике конфликтов и сотнях британских и американских военных на УкраинеСтраны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил на пресс-конференции Сергей Лавров.Тех, кто не присоединяется к "междусобойчикам" и "коалициям передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами, уточнил министр.Он сообщил, что на Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе."Военнослужащие зарубежные там есть, и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров.Он посоветовал Западу переключить внимание с "мифического "вторжения" России на угрозы президента Украины Зеленского в адрес русских и русскоязычных в стране.Как отметил Лавров, недавно президент Зеленский, говоря о жителях Донбасса, назвал их "особями", и заявил, что "если вы "особи", будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите по-русски говорить, хотите исповедовать русскую культуру, то валите в Россию"."Около линии соприкосновения (Украина) собрала необычно большое количество (вооруженных сил), но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории... А что, если он решит накопившиеся подразделения вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать?.. Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом по сути дела в отношении русских и русскоязычных", - сказал Лавров на пресс-конференции.Дипломат при этом особо подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского."Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме - никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники - они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", - сказал глава МИД России.О НАТО и красных линияхНАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Сергей Лавров.При этом глава российской дипломатии назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.Лавров также заявил, что Россия категорически не приемлет появление НАТО на границе России. Это "по-настоящему красная линия".Министр также назвал, что именно станет переходом красных линий в случае Украины. По его словам, это участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе."Нам Запад, когда мы привлекаем к этому внимание, всегда говорит, что это же инструкторы, они не участвуют в боевых действиях. Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - сказал глава МИД РФ.В качестве другой красной линии Лавров назвал появление на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море."Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море", - сказал министр.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования Минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ru.sputnik.md/20220113/nato-demonstriruet-nedogovorosposobnost-47991555.html
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в мире, сергей лавров
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в пятницу большую пресс-конференцию, которая касалась итогов работы российской дипломатии в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства, в числе прочего, говорил о российско-американских отношениях, ситуации на Украине и вопросе нерасширения НАТО на восток.
Возобновятся ли российско-американские переговоры по безопасности
Надежда на возобновление переговоров есть, однако это "зависит от ответа США" на российские предложения, - отметил Сергей Лавров, передает РИА Новости
.
"Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить. Но это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на наши предложения", - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что Россия не играет в игры и не пытается следовать принципу "проси больше – дадут меньше".
"Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине, как вы сказали, кто-то упоминал. Имею в виду - проси больше, дадут меньше. Известная такая одноходовочка, которая используется в обычной жизни и в политике. У нас все гораздо серьезнее", - сказал Лавров.
Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов.
"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - заявил Лавров.
"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.
Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике, заявил глава МИД.
"От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью ", - сказал Лавров, добавив, что "все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях".
О Западе как источнике конфликтов и сотнях британских и американских военных на Украине
Страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал, заявил на пресс-конференции Сергей Лавров.
"Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами", - отметил он.
Тех, кто не присоединяется к "междусобойчикам" и "коалициям передовиков", диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами, уточнил министр.
Он сообщил, что на Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе.
"Военнослужащие зарубежные там есть, и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров.
"Мы прекрасно понимаем, что все, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - подчеркнул министр.
Он посоветовал Западу переключить внимание с "мифического "вторжения" России на угрозы президента Украины Зеленского в адрес русских и русскоязычных в стране.
Как отметил Лавров, недавно президент Зеленский, говоря о жителях Донбасса, назвал их "особями", и заявил, что "если вы "особи", будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите по-русски говорить, хотите исповедовать русскую культуру, то валите в Россию".
"Около линии соприкосновения (Украина) собрала необычно большое количество (вооруженных сил), но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории... А что, если он решит накопившиеся подразделения вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать?.. Поэтому я предложил бы нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом по сути дела в отношении русских и русскоязычных", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Дипломат при этом особо подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского.
"Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме - никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники - они это делают прямо. Я уже приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза", - сказал глава МИД России.
О НАТО и красных линиях
НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Сергей Лавров.
"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после холодной войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются", - сказал он.
При этом глава российской дипломатии назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.
В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.
Лавров также заявил, что Россия категорически не приемлет появление НАТО на границе России. Это "по-настоящему красная линия".
"Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство - и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему", - сказал он.
Министр также назвал, что именно станет переходом красных линий в случае Украины. По его словам, это участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе.
"Нам Запад, когда мы привлекаем к этому внимание, всегда говорит, что это же инструкторы, они не участвуют в боевых действиях. Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - сказал глава МИД РФ.
В качестве другой красной линии Лавров назвал появление на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море.
"Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море", - сказал министр.
"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это еще одна красная линия", - добавил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования Минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.