https://ru.sputnik.md/20220114/minfin-snizhenii-stavki-rekreditovaniya-48035288.html
Минфин Молдовы объявил о снижении ставки рекредитования для предприятий
Минфин Молдовы объявил о снижении ставки рекредитования для предприятий
Решение принято, чтобы смягчить удар по производителям, который нанесла пандемия коронавируса и недавнее повышение кредитных ставок.
2022-01-14T20:15+0200
2022-01-14T20:15+0200
2022-01-14T20:15+0200
экономика
финансирование
кредиты
внешний долг
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Ставки рекредитования инвестиционных кредитных линий, которые финансируются за счет иностранных займов, снижены на 3,5%Это решение принято, чтобы смягчить последствия удара, нанесенного реальному сектору пандемией коронавирусной инфекции и недавним повышением кредитных ставок, сообщает Министерство финансов Молдовы.Минфин уточняет, что для поддержки экономической активности и сохранения рабочих мест в рамках кредитных линий могут быть профинансированы расходы на инвестиции (до 5 миллионов евро), а также оборотный капитал, необходимый в производственном процессе (до 360 тысяч евро).Кредитная линия в рамках Проекта реагирования на чрезвычайные ситуации COVID-19 и меры по поддержке малого и среднего бизнеса финансируются за счет госкредита Банка развития Совета Европы. Общий объем программы рекредитования составляет эквивалент 60,3 миллиона долларов прямых средств внешних государственных займов на развитие и эквивалент 57,4 миллиона долларов — для оборотных средств.
https://ru.sputnik.md/20211017/evropeyskie-eksperty-pomosch-45580593.html
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финансирование, кредиты, внешний долг, в молдове, молдова
Минфин Молдовы объявил о снижении ставки рекредитования для предприятий
Решение о снижении ставки рекредитования принято, чтобы смягчить удар по производителям, который нанесла пандемия коронавируса и недавнее повышение кредитных ставок.
КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Ставки рекредитования инвестиционных кредитных линий, которые финансируются за счет иностранных займов, снижены на 3,5%
Это решение принято, чтобы смягчить последствия удара, нанесенного реальному сектору пандемией коронавирусной инфекции и недавним повышением кредитных ставок, сообщает Министерство финансов Молдовы.
Минфин уточняет, что для поддержки экономической активности и сохранения рабочих мест в рамках кредитных линий могут быть профинансированы расходы на инвестиции (до 5 миллионов евро), а также оборотный капитал, необходимый в производственном процессе (до 360 тысяч евро).
Кредитная линия в рамках Проекта реагирования на чрезвычайные ситуации COVID-19 и меры по поддержке малого и среднего бизнеса финансируются за счет госкредита Банка развития Совета Европы.
Общий объем программы рекредитования составляет эквивалент 60,3 миллиона долларов прямых средств внешних государственных займов на развитие и эквивалент 57,4 миллиона долларов — для оборотных средств.