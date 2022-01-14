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Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день
Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день
Эксперт в области здравоохранения рассказала о тревожном американском прогнозе, касающемся новой волны коронавируса в Молдове.
2022-01-14T08:00+0200
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Токарчук: в Молдове скоро будет по 15000 заражений в день
Токарчук: в Молдове скоро будет по 15000 заражений в день
В худшие пандемические времена количество новых случаев заражения в Молдове доходило до 2000 в день. Однако это не соответствует реальности – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.Именно незарегистрированные случаи являются причиной массового заражения окружающих, уверена собеседница."Только часть инфицированных дойдет до врача и пройдет тестирование. Будет много людей с легкой симптоматикой, которые вообще не пойдут к врачу, но они будут распространять вирус в кругу своей семьи, коллектива. Это самая большая проблема, с которой сейчас сталкиваются все страны", - отметила Токарчук.С учетом проникновения в Молдову штамма омикрон эксперт рассказывает о крайне неприятном для Молдовы американском прогнозе.В среду глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, что в ближайшее время в Молдове может быть зарегистрировано три-четыре тысячи новых заражений коронавирусом в день. В этой связи Немеренко вновь призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелой формы заболевания и летальных исходов.Также глава Минздрава сообщила, что в Молдове доступны более 4500 коек для зараженных коронавирусом, в случае если пойдет новая волна заболеваемости.
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Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день

08:00 14.01.2022
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Токарчук: в Молдове скоро будет по 15000 заражений в день
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Эксперт в области здравоохранения рассказала о тревожном американском прогнозе, касающемся новой волны коронавируса в Молдове.
В худшие пандемические времена количество новых случаев заражения в Молдове доходило до 2000 в день. Однако это не соответствует реальности – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.
"Нужно понимать, что означало у нас 2000 случаев в день. Это были подтвержденные случаи после тестирования. Но количество реально инфицированных никто не знал никогда. Сейчас будет то же самое", - сказала эксперт.
Именно незарегистрированные случаи являются причиной массового заражения окружающих, уверена собеседница.
"Только часть инфицированных дойдет до врача и пройдет тестирование. Будет много людей с легкой симптоматикой, которые вообще не пойдут к врачу, но они будут распространять вирус в кругу своей семьи, коллектива. Это самая большая проблема, с которой сейчас сталкиваются все страны", - отметила Токарчук.
С учетом проникновения в Молдову штамма омикрон эксперт рассказывает о крайне неприятном для Молдовы американском прогнозе.

"Я видела прогнозы от института в Вашингтоне, там указано от 60 000 до 110 000 активных случаев за неделю. При втором значении это больше 15 000 случаев в день, и я не знаю, будут ли у нас делать такое количество тестов в день", – резюмировала собеседница.

В среду глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, что в ближайшее время в Молдове может быть зарегистрировано три-четыре тысячи новых заражений коронавирусом в день. В этой связи Немеренко вновь призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелой формы заболевания и летальных исходов.
Также глава Минздрава сообщила, что в Молдове доступны более 4500 коек для зараженных коронавирусом, в случае если пойдет новая волна заболеваемости.
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