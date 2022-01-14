https://ru.sputnik.md/20220114/moldova-15000-zarazheniy-den-47977381.html

Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день

Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день

Эксперт в области здравоохранения рассказала о тревожном американском прогнозе, касающемся новой волны коронавируса в Молдове.

2022-01-14T08:00+0200

2022-01-14T08:00+0200

2022-01-14T08:00+0200

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Токарчук: в Молдове скоро будет по 15000 заражений в день Токарчук: в Молдове скоро будет по 15000 заражений в день

В худшие пандемические времена количество новых случаев заражения в Молдове доходило до 2000 в день. Однако это не соответствует реальности – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.Именно незарегистрированные случаи являются причиной массового заражения окружающих, уверена собеседница."Только часть инфицированных дойдет до врача и пройдет тестирование. Будет много людей с легкой симптоматикой, которые вообще не пойдут к врачу, но они будут распространять вирус в кругу своей семьи, коллектива. Это самая большая проблема, с которой сейчас сталкиваются все страны", - отметила Токарчук.С учетом проникновения в Молдову штамма омикрон эксперт рассказывает о крайне неприятном для Молдовы американском прогнозе.В среду глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, что в ближайшее время в Молдове может быть зарегистрировано три-четыре тысячи новых заражений коронавирусом в день. В этой связи Немеренко вновь призвала граждан пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелой формы заболевания и летальных исходов.Также глава Минздрава сообщила, что в Молдове доступны более 4500 коек для зараженных коронавирусом, в случае если пойдет новая волна заболеваемости.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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