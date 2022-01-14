https://ru.sputnik.md/20220114/moldova-karantin-afrika-48032409.html

В Молдове отменен 14-дневный карантин для прибывших из Африки граждан

В Молдове отменен 14-дневный карантин для прибывших из Африки граждан

Власти отменили собственное решение о карантине для граждан, побывавших в странах южной Африки.

2022-01-14T18:03+0200

2022-01-14T18:03+0200

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африка

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья (НЧКОЗ) отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан республики, прибывающих из восьми южноафриканских стран: ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини (бывш. Свазиленд) и Малави. Об этом говорится в решении НЧКОЗ от 13 января.Напомним, ранее решением срочно созванной 28 ноября НЧКОЗ в Молдове был введен 14-дневный карантин для граждан республики, прибывающих из восьми южноафриканских стран.Кроме того, на территорию Молдовы был запрещен въезд иностранцам, побывавшим в перечисленных странах в последние две недели.Такими ограничениями Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья отреагировала на распространение по миру нового штамма коронавируса "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211128/v-moldove-vvoditsya-14-dnevnyy-karantin-dlya-pribyvshikh-iz-afriki-sograzhdan-46786832.html

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африка, карантин, в молдове, молдова