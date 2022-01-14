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Экс-глава Минобороны: Молдове поможет статус нейтралитета
Экс-глава Минобороны: Молдове поможет статус нейтралитета
Обсудили с бывшим министром обороны Виктором Гайчуком реформу Национальной армии Молдовы, чем республике может помочь статус постоянного нейтралитета и другие вопросы по безопасности в регионе и мире.
2022-01-14T21:27+0200
2022-01-14T21:27+0200
радио
молдова
армия
виктор гайчук
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Молдова должна вести мудрую внешнюю политику. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-министр обороны Молдовы, генерал Виктор Гайчук.По словам бывшего главы Миноброны, о реформе молдавской армии говорят с начала 90-х годов прошлого века."Национальная армия была создана в 1991-1992 годах. Потом шло ее становление – это 1993-1996 годы. В принципе структура, которая была создана в 90-е годы, не очень изменилась, потому что это как колесо: что еще надо изобретать? Так и здесь. Как был принцип единоначалия, так он есть и будет", – сказал Гайчук.По его словам, в 2001-2002 годах была разработана концепция реформирования вооруженных сил."Я был министром до 2004 года. Аармия шла по этой концепции реформы до 2014 года. В чем была нестыковка? Мы предполагали, что государство будет в состоянии больше финансировать армию, потому что во всех странах Европы в среднем бюджет, выделенный на армию, – это плюс-минус 2% от ВВП", – отметил Гайчук.Он обратил внимание, что в Молдове на эти цели предусматривается порядка 0,3% ВВП, а в лучшие времена – 0,4%. "Это самый низкий процент финансирования вооруженных сил", – уточнил экс-министр.Гайчук рассказал, что в 2020 году, когда он также возглавлял Минобороны, была принята программа развития Национальной армии Молдовы на 10 лет. Документ, как пояснил собеседник, также предполагает ежегодное увеличение финансирования армии. "Потому что армия должна быть обута, одета, оснащена, подготовлена, чтобы мы могли спать спокойно. Но поживем – увидим", – сказал Гайчук.При этом, как подчеркивает генерал, вместе с военными должны работать дипломаты. "Это очень важная сфера. Именно дипломатия может спасти жизни тысяч людей", – отметил Гайчук.
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молдова, армия, видео, виктор гайчук

Экс-глава Минобороны: Молдове поможет статус нейтралитета

21:27 14.01.2022
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Обсудили с бывшим министром обороны Виктором Гайчуком реформу Национальной армии Молдовы, чем республике может помочь статус постоянного нейтралитета и другие вопросы, касающейся, в том числе, безопасности в регионе и мире.
Молдова должна вести мудрую внешнюю политику. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-министр обороны Молдовы, генерал Виктор Гайчук.

Да, я понимаю, что мы не самая большая страна в Европе и у нас не самая сильная армия, но мы могли бы и должны вести мудрую внешнюю политику, осторожную, и думаю, что статус нейтралитета нам в этом поможет.

Виктор Гайчук - Sputnik Молдова
Виктор Гайчук
экс-министр обороны Молдовы
По словам бывшего главы Миноброны, о реформе молдавской армии говорят с начала 90-х годов прошлого века.
"Национальная армия была создана в 1991-1992 годах. Потом шло ее становление – это 1993-1996 годы. В принципе структура, которая была создана в 90-е годы, не очень изменилась, потому что это как колесо: что еще надо изобретать? Так и здесь. Как был принцип единоначалия, так он есть и будет", – сказал Гайчук.
По его словам, в 2001-2002 годах была разработана концепция реформирования вооруженных сил.
"Я был министром до 2004 года. Аармия шла по этой концепции реформы до 2014 года. В чем была нестыковка? Мы предполагали, что государство будет в состоянии больше финансировать армию, потому что во всех странах Европы в среднем бюджет, выделенный на армию, – это плюс-минус 2% от ВВП", – отметил Гайчук.
Он обратил внимание, что в Молдове на эти цели предусматривается порядка 0,3% ВВП, а в лучшие времена – 0,4%. "Это самый низкий процент финансирования вооруженных сил", – уточнил экс-министр.
Гайчук рассказал, что в 2020 году, когда он также возглавлял Минобороны, была принята программа развития Национальной армии Молдовы на 10 лет. Документ, как пояснил собеседник, также предполагает ежегодное увеличение финансирования армии. "Потому что армия должна быть обута, одета, оснащена, подготовлена, чтобы мы могли спать спокойно. Но поживем – увидим", – сказал Гайчук.
При этом, как подчеркивает генерал, вместе с военными должны работать дипломаты. "Это очень важная сфера. Именно дипломатия может спасти жизни тысяч людей", – отметил Гайчук.
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