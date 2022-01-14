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Погодные рекорды Молдовы 14 января
Погодные рекорды Молдовы 14 января
Какой была температура 14 января в Молдове в разные годы.
2022-01-14T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 14 января был зарегистрирован 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1972 году столбик термометра опустился до –21,5 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 14 января зарегистрировали в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 14 января

00:01 14.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 14 января был зарегистрирован 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1972 году столбик термометра опустился до –21,5 градусов по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 14 января зарегистрировали в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.
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