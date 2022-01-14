https://ru.sputnik.md/20220114/pogodnye-rekordy-48005100.html

Погодные рекорды Молдовы 14 января

Погодные рекорды Молдовы 14 января

Какой была температура 14 января в Молдове в разные годы.

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 14 января был зарегистрирован 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1972 году столбик термометра опустился до –21,5 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 14 января зарегистрировали в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 14 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20220113/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-zheltyy-kod-47987665.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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