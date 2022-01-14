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Пора домой: миротворцы ОДКБ выполнили свои задачи и покидают Казахстан
Пора домой: миротворцы ОДКБ выполнили свои задачи и покидают Казахстан
Смотрите в видео Sputnik, как Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ покидает Казахстан и направляется к местам постоянной дислокации. 14.01.2022, Sputnik Молдова
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Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Военно-транспортная авиация ВКС России уже начала переброску миротворцев в пункты их постоянной дислокации. Первые подразделения российских десантников уже прибыли из аэропорта Алма-Аты на аэродром "Иваново-Северный" и вернулись домой. Днем ранее президент России Владимир Путин в беседе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.ВКС России также помогают в доставке на родину подразделений из Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Кыргызстана отправятся домой на штатной технике своим ходом. Полный вывод коалиционных сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить за 5 дней.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.
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Пора домой: миротворцы ОДКБ выполнили свои задачи и покидают Казахстан

14:50 14.01.2022
© Video: Минобороны России
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Смотрите в видео Sputnik, как Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ покидает Казахстан и направляется к местам постоянной дислокации.
Коалиционная миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена. Военно-транспортная авиация ВКС России уже начала переброску миротворцев в пункты их постоянной дислокации. Первые подразделения российских десантников уже прибыли из аэропорта Алма-Аты на аэродром "Иваново-Северный" и вернулись домой.
Днем ранее президент России Владимир Путин в беседе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.
ВКС России также помогают в доставке на родину подразделений из Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Кыргызстана отправятся домой на штатной технике своим ходом. Полный вывод коалиционных сил ОДКБ из Казахстана планируется завершить за 5 дней.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции и подготовке к возвращению в места дислокации.
В операции ОДКБ в Казахстане участвовали военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они выполняли задачу по охране стратегически важных объектов в Казахстане.
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