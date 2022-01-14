https://ru.sputnik.md/20220114/portugaliya-14-yanvarya-otmenyaet-ryad-vvedennykh-covid-ogranicheniy-48010148.html

Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений

Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений

После рождественских и новогодних праздников власти Португалии приняли решение ослабить ряд принятых ранее в связи с коронавирусом ограничений.

2022-01-14T11:32+0200

2022-01-14T11:32+0200

2022-01-14T11:32+0200

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португалия

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Португалия отменяет некоторые ограничения, введенные в декабре из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.Сообщается, что запрет будет снят с пятницы. С 14 января в бары и на дискотеки, а также в дома престарелых и на мероприятия с участием большого количества человек можно будет попасть без предъявления теста на COVID-19 только в том случае, если человек не только был привит, но и получил бустерную вакцину как минимум за 14 дней до этого. Те, кто посещает туристические места (в том числе отели), а также мероприятия, спектакли и спортзалы, должны предъявить электронный сертификат о вакцинации.До 9 февраля продолжает действовать требование о предъявлении отрицательных тестов на COVID-19 для въезда в страну через аэропорты.Принятые в декабре, накануне рождественских праздников, ограничения коснулись работы на удаленке, которая стала обязательной. Закрылись детские сады, ночные бары и дискотеки, школьные каникулы продлили до 10 января. Все посетители ресторанов и казино, в том числе вакцинированные, должны были предъявлять отрицательный тест на COVID-19 – эта мера действовала 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1 января. Также было запрещено на улицах употреблять алкоголь и собираться группами более 10 человек. Были введены ограничения на число посетителей в магазинах и других заведениях – из расчета пять квадратных метров на одного человека. Учащиеся вернулись в школы 10 января. При этом Минздрав постановил, что при выявлении лишь одного случая заражения в классе все его ученики не должны больше отправляться на карантин, в течение двух недель сотрудники должны сдавать тесты на COVID-19.С начала пандемии в Португалии было выявлено 1,7 миллиона случаев заражений, активными остаются 276 тысяч. Более 19 тысяч пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, скончались. Португалия занимает одно из первых мест в мире по вакцинации – вакцинированы более 8,7 миллиона человек.

https://ru.sputnik.md/20220112/covid-ogranicheniya-spetskomissiya-zasedanie-47948658.html

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