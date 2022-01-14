https://ru.sputnik.md/20220114/proekt-o-qr-kodakh-v-rossii-snimut-s-rassmotreniya---volodin-48011942.html

Проект о QR-кодах в России снимут с рассмотрения - Володин

Проект о QR-кодах в России снимут с рассмотрения - Володин

Спикер Госдумы России уточнил, что решение будет обсуждаться на Совете Думы.

2022-01-14T12:33+0200

2022-01-14T12:33+0200

2022-01-14T12:33+0200

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения, об этом в пятницу заявил спикер Госумы России Вячеслав Володин, передает РИА Новости.Он также сообщил, что решение будет обсуждаться на Совете Думы в понедельник, 17 января.Спикер отметил, что законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест требует доработки."Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - написал Володин в своем Telegram-канале.Решение отложить рассмотрение законопроекта поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон" и плюс (в законопроекте) есть определенные "серые места", которые нужно доработать", - сказал РИА Новости Хубезов.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медицинским отводом.Законопроект был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года. По первоначальному варианту, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ru.sputnik.md/20211216/rossia-qr-kod-grazhdane-moldova-47291126.html

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