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Проект о QR-кодах в России снимут с рассмотрения - Володин
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Спикер Госдумы России уточнил, что решение будет обсуждаться на Совете Думы.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест будет снят с рассмотрения, об этом в пятницу заявил спикер Госумы России Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Он также сообщил, что решение будет обсуждаться на Совете Думы в понедельник, 17 января.
"Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер отметил, что законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест требует доработки.
"Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - написал Володин в своем Telegram-канале.
"Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Решение отложить рассмотрение законопроекта поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"Решение отложить (законопроект) правильное. Как дальше будет все развиваться, будет видно. Мы не до конца понимаем, что будет с новым штаммом "омикрон" и плюс (в законопроекте) есть определенные "серые места", которые нужно доработать", - сказал РИА Новости Хубезов.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медицинским отводом.
Законопроект был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года. По первоначальному варианту, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медицинским отводом.
Законопроект был внесен в Госдуму 12 ноября 2021 года. По первоначальному варианту, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.