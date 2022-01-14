https://ru.sputnik.md/20220114/prognoz-pogody-48004852.html

Самый точный прогноз погоды: когда наступит потепление

Самый точный прогноз погоды: когда наступит потепление

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первый месяц нового года, народные приметы и традиции.

2022-01-14T07:00+0200

2022-01-14T07:00+0200

2022-01-14T07:00+0200

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, местами слабый снег. Ветер западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +2 до +7 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 января: днем – от +3 до +5, ночью – от –3 до –1 градусов.Похожий температурный режим сохранится на протяжении нескольких дней. Дневная температура будет колебаться от +1 до +6, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметыПравославные 14 января отмечают великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.В народе этот день называется старым Новым годом, продолжаются Святки.На Руси этот день называли "Василий Великий", "Васильев день", "Васильев вечер", "Василий – покровитель свиней", "Василий-свинятник", "свиной праздник".В этот день задумывались о будущем урожае. Ради него надо было отряхнуть от снега и инея плодовые деревья, поскольку Василий Великий, по народному поверью, охраняет сады.Разумеется, помимо всего прочего этот день считался отправной точкой в году, сроком найма и разного рода хозяйственных договоров. В этот день на Руси ходили по домам с пожеланиями добра, богатства и мира. В этот же день отмечали так называемый праздник Овсеня – языческого бога плодородия. Молодежь ходила по домам и "сеяла овес" – раскидывала из мешка по дому овес и пела песни во славу будущего урожая.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, погода, народные приметы