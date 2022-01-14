Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220114/radu-albot-vyshel-v-osnovnuyu-setku-australian-open-48008096.html
Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
Албот сравнял счет в очном противостоянии с Соузой и вышел в основную сетку Australian Open.
2022-01-14T09:30+0200
2022-01-14T10:27+0200
спорт
в мире
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48008065_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_462f7208dc66db32af2eca345b8d7648.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел в основную сетку Australian Open.Лидер отечественного тенниса в пятницу выиграл у португальца Есуке Ватануки Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР). Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился двухсетовой победой молдавского спортсмена – 6:4, 6:4.Таким образом, Албот сравнял счет личных встреч с Соузой, теперь у каждого из них по три победы в очном противостоянии.Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
https://ru.sputnik.md/20220112/albot-tretiy-krug-kvalifikatsiya-australian-open-47948852.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48008065_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_7bd516ab1e3a099c4d94277ffdb59f2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, молдова

Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open

09:30 14.01.2022 (обновлено: 10:27 14.01.2022)
© AP Photo / Andy BrownbillРаду Албот
Раду Албот - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Andy Brownbill
Подписаться на
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Албот сравнял счет в очном противостоянии с Соузой и вышел в основную сетку Australian Open.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел в основную сетку Australian Open.
Лидер отечественного тенниса в пятницу выиграл у португальца Есуке Ватануки Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР). Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился двухсетовой победой молдавского спортсмена – 6:4, 6:4.
Таким образом, Албот сравнял счет личных встреч с Соузой, теперь у каждого из них по три победы в очном противостоянии.
Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января.
В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.
Молдавский теннисист Раду Албот - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Спорт
Албот вышел в третий круг квалификации на Australian Open
12 января, 11:43
Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
11:32Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений
11:03ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
11:01Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
10:50Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
10:32Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
10:01Где в Кишиневе 14 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
09:00Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
08:30Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
08:00Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день
07:30Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе
07:00Самый точный прогноз погоды: когда наступит потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 января
ВчераПервый полет нового ракетоносца Ту-160М2: большой привет Вашингтону и Брюсселю
ВчераКак восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
ВчераНа границе Молдовы изъяли 4 скрипки: на одной из них – надпись Stradivarius
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
ВчераЛавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность
ВчераЧебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ