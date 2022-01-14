https://ru.sputnik.md/20220114/radu-albot-vyshel-v-osnovnuyu-setku-australian-open-48008096.html

Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open

Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open

Албот сравнял счет в очном противостоянии с Соузой и вышел в основную сетку Australian Open.

2022-01-14T09:30+0200

2022-01-14T09:30+0200

2022-01-14T10:27+0200

спорт

в мире

молдова

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот (123 место в рейтинге АТР) вышел в основную сетку Australian Open.Лидер отечественного тенниса в пятницу выиграл у португальца Есуке Ватануки Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР). Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился двухсетовой победой молдавского спортсмена – 6:4, 6:4.Таким образом, Албот сравнял счет личных встреч с Соузой, теперь у каждого из них по три победы в очном противостоянии.Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.

https://ru.sputnik.md/20220112/albot-tretiy-krug-kvalifikatsiya-australian-open-47948852.html

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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