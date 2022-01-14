Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220114/risk-povtorno-zabolet-covid-omikron-48035768.html
Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
Новый штамм коронавируса "омикрон" значительно увеличивает риск повторного заболевания COVID-19
2022-01-14T19:43+0200
2022-01-14T19:43+0200
коронавирус
в мире
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48035724_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_04161d36fb24ef5ada63d921b01b618c.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Вероятность повторного заболевания COVID-19, ранее составлявший менее 1%, при штамме "омикрон" возрастает до пяти раз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на брифинге по ситуации с коронавирусом в стране."Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон": если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", – сказал Мурашко.При этом среди заболевших коронавирусом, согласно общероссийской статистике, 15% – это дети.Он также напомнил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" – не исключение."Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", – подчеркнул Мурашко."Особенность этого варианта коронавируса заключается и в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", – добавил глава Минздрава РФ.
https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0e/48035724_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_58b3d063041d6d26baf1b313520c812b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, штаммы

Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз

19:43 14.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонтроль соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте
Контроль соблюдения масочного режима пассажирами в общественном транспорте - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Новый штамм коронавируса "омикрон" значительно увеличивает риск повторного заболевания COVID-19, при этом значительная часть среди заболевших – дети.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Вероятность повторного заболевания COVID-19, ранее составлявший менее 1%, при штамме "омикрон" возрастает до пяти раз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на брифинге по ситуации с коронавирусом в стране.
"Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон": если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", – сказал Мурашко.
При этом среди заболевших коронавирусом, согласно общероссийской статистике, 15% – это дети.

"Среди заболевших 15% – это дети. Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности", – сказал глава российского Минздрава.

Он также напомнил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" – не исключение.
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Коронавирус
ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
11:03
"Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", – подчеркнул Мурашко.
"Особенность этого варианта коронавируса заключается и в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", – добавил глава Минздрава РФ.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Минфин Молдовы объявил о снижении ставки рекредитования для предприятий
19:43Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
19:16Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:32Экс-прокурор из Глодян получил два года тюрьмы за фальсификацию уголовного дела
18:03В Молдове отменен 14-дневный карантин для прибывших из Африки граждан
17:31Новая лаборатория для тестирования на COVID-19 открыта в Единцах
17:02Королевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула
16:34Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест
16:06Лавров: надеюсь, что миротворческий опыт ОДКБ больше применять не придется
15:38США возглавили антиэкологическую гонку
15:10Стал известен соперник Албота в первом круге Australian Open
14:50Пора домой: миротворцы ОДКБ выполнили свои задачи и покидают Казахстан
14:33Задержанным по делу мэрии Дурлешт предъявили обвинения
14:03Как в Молдове праздновать свадьбы и крестины: что меняется
13:25Лавров рассказал о красных линиях, Украине, НАТО и гарантиях безопасности
13:02Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"
12:33Проект о QR-кодах в России снимут с рассмотрения - Володин
12:00Введены новые правила въезда в Молдову: что изменится
11:52Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
11:32Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений