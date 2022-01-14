https://ru.sputnik.md/20220114/risk-povtorno-zabolet-covid-omikron-48035768.html
Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
Новый штамм коронавируса "омикрон" значительно увеличивает риск повторного заболевания COVID-19
2022-01-14T19:43+0200
2022-01-14T19:43+0200
2022-01-14T19:43+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Вероятность повторного заболевания COVID-19, ранее составлявший менее 1%, при штамме "омикрон" возрастает до пяти раз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на брифинге по ситуации с коронавирусом в стране."Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон": если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", – сказал Мурашко.При этом среди заболевших коронавирусом, согласно общероссийской статистике, 15% – это дети.Он также напомнил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" – не исключение."Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", – подчеркнул Мурашко."Особенность этого варианта коронавируса заключается и в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", – добавил глава Минздрава РФ.
https://ru.sputnik.md/20220114/chp-zdravookhranenii-moldova-prodlili-48012019.html
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в мире, штаммы
Риск повторно заболеть COVID-19 при штамме "омикрон" вырос в пять раз
Новый штамм коронавируса "омикрон" значительно увеличивает риск повторного заболевания COVID-19, при этом значительная часть среди заболевших – дети.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Вероятность повторного заболевания COVID-19, ранее составлявший менее 1%, при штамме "омикрон" возрастает до пяти раз. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на брифинге по ситуации с коронавирусом в стране.
"Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон": если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", – сказал Мурашко.
При этом среди заболевших коронавирусом, согласно общероссийской статистике, 15% – это дети.
"Среди заболевших 15% – это дети. Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности", – сказал глава российского Минздрава.
Он также напомнил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" – не исключение.
"Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", – подчеркнул Мурашко.
"Особенность этого варианта коронавируса заключается и в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", – добавил глава Минздрава РФ.