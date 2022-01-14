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В России COVID-сертификат смогут получить те, кто болел бессимптомно
В России COVID-сертификат смогут получить те, кто болел бессимптомно
В России оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами смогут переболевшие коронавирусом и не проходившие лечение, если подтвердят наличие антител
2022-01-14T23:41+0200
2022-01-14T23:59+0200
коронавирус
россия
сертификат
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В России оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами смогут переболевшие коронавирусом и не проходившие лечение, если они подтвердят наличие антител к COVID-19. То же правило относится и к привитые иностранными вакцинами россиянам и иностранным гражданам.Изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА НовостиРечь идет о россиянах, ранее получавших положительный результат теста на COVID-19, но не обращавшихся к врачу, а также о тех, кто перенес болезнь бессимптомно и не заметил этого, но имеет антитела.По данным статистики, порядка 300 тысяч человек в России имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились на дому."Мы долго обсуждали подходы, поднимали информацию о том, какое количество пациентов может быть. Проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек", – сказала Голикова.Такое же правило будет действовать и в отношении россиян, привитых иностранными вакцинами и иностранцев, прибывающих в Россию.Они смогут сдать в РФ тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода."Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на 6 месяцев", – заявила Голикова.
https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html
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россия, сертификат

В России COVID-сертификат смогут получить те, кто болел бессимптомно

23:41 14.01.2022 (обновлено: 23:59 14.01.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет
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© Sputnik / Павел Бедняков
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В России переболевшим COVID бессимптомно и не обращавшимся к врачу будут выдавать сертификаты по тестам на антитела.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В России оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами смогут переболевшие коронавирусом и не проходившие лечение, если они подтвердят наличие антител к COVID-19. То же правило относится и к привитые иностранными вакцинами россиянам и иностранным гражданам.
Изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости
Речь идет о россиянах, ранее получавших положительный результат теста на COVID-19, но не обращавшихся к врачу, а также о тех, кто перенес болезнь бессимптомно и не заметил этого, но имеет антитела.
"Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы и предполагаем, что изменения в постановление правительства и соответствующие приказы министерства здравоохранения и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля 2022 года", — сказала Голикова на брифинге.
По данным статистики, порядка 300 тысяч человек в России имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились на дому.

"Мы долго обсуждали подходы, поднимали информацию о том, какое количество пациентов может быть. Проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек", – сказала Голикова.
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Такое же правило будет действовать и в отношении россиян, привитых иностранными вакцинами и иностранцев, прибывающих в Россию.Они смогут сдать в РФ тест на антитела и при их наличии получить сертификат на полгода.

"Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на 6 месяцев", – заявила Голикова.
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