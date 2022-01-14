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Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"
Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"
Молодые журналисты из Молдовы могут принять участие в конкурсе, организованном Русским домом в Кишиневе.
2022-01-14T13:02+0200
2022-01-14T13:02+0200
в молдове
россотрудничество
пресс-центр
конкурс
журналисты
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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Русский дом в Кишиневе в партнерстве общественными организациями, Международным информационным агентством и радио Sputnik, а также рядом телеканалов проводит конкурс для молодых и начинающих журналистов "Карта Родины". К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет."У каждого из нас есть свои любимые места в Молдове, достопримечательности, современники и исторические личности, о которых хочется рассказать другим. Участники конкурса "Карта Родины" проложат собственные маршруты по стране, познакомят коллег, читателей, зрителей, слушателей с Молдовой. В этом им помогут российские и молдавские журналисты, создающие программы и проекты о путешествиях, - они проведут для участников конкурса мастер-класс и обучат их созданию увлекательных путевых заметок", - отметили в Русском доме.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.На конкурс можно представить материалы в следующих форматах: статья, интервью, видеосюжет, подкаст, блог/влог. Работы принимаются до 1 марта 2022 года.Дата проведения мастер-класса – 22 января 2022 года. Желающим принять участие в нем необходимо зарегистрироваться до 21 января 2022 года по ссылке или отправить заявку на электронный адрес karta.rodiny@gmail.com с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места учебы, контактного телефона и e-mail.Подведение итогов и награждение победителей состоится во второй половине марта 2022 года.Дополнительная информация о мастер-классе и конкурсе размещена на странице конкурса "Карта Родины" в Facebook.О целях конкурса, порядке его проведения, требованиях к конкурсным материалам и критериях оценки работ можно узнать из Положения о конкурсе. Мастер-классСпециально для участников конкурса "Карта Родины" 22 января с 12.00 в Русском доме в Кишиневе пройдет мастер-класс российских и молдавских журналистов, создающих программы и проекты о путешествиях. Они поделятся со своими будущими и начинающими коллегами опытом, обучат их созданию увлекательных путевых заметок в формате статей, программ, проектов. Полученные знания помогут участникам конкурса рассказать о своих любимых местах в Молдове, ее достопримечательностях, современниках и исторических личностях, собственных маршрутах по стране.Спикеры:- Марат Касем, шеф-редактор Sputnik Литва;- Ирина Иванченко, руководитель Международного медиаклуба "Формат А3" в Кишиневе;- Елена Пахомова, продюсер NTV-Moldova, автор проекта "След в истории";- Владимир Карманов, тревел-блогер, автор проектов "Взял и поехал", Zurgalebel;- Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба, координатор проекта "Живая история".Чтобы стать слушателем курса, необходимо до 21 января зарегистрироваться по ссылке.
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в молдове, россотрудничество, пресс-центр, конкурс, журналисты

Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"

13:02 14.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausВидеокамера на штативе
Видеокамера на штативе - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Молодые журналисты из Молдовы могут принять участие в конкурсе, организованном Русским домом в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Русский дом в Кишиневе в партнерстве общественными организациями, Международным информационным агентством и радио Sputnik, а также рядом телеканалов проводит конкурс для молодых и начинающих журналистов "Карта Родины". К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет.
"У каждого из нас есть свои любимые места в Молдове, достопримечательности, современники и исторические личности, о которых хочется рассказать другим. Участники конкурса "Карта Родины" проложат собственные маршруты по стране, познакомят коллег, читателей, зрителей, слушателей с Молдовой. В этом им помогут российские и молдавские журналисты, создающие программы и проекты о путешествиях, - они проведут для участников конкурса мастер-класс и обучат их созданию увлекательных путевых заметок", - отметили в Русском доме.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.
На конкурс можно представить материалы в следующих форматах: статья, интервью, видеосюжет, подкаст, блог/влог. Работы принимаются до 1 марта 2022 года.
Дата проведения мастер-класса – 22 января 2022 года. Желающим принять участие в нем необходимо зарегистрироваться до 21 января 2022 года по ссылке или отправить заявку на электронный адрес karta.rodiny@gmail.com с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места учебы, контактного телефона и e-mail.
Подведение итогов и награждение победителей состоится во второй половине марта 2022 года.
Дополнительная информация о мастер-классе и конкурсе размещена на странице конкурса "Карта Родины" в Facebook.
О целях конкурса, порядке его проведения, требованиях к конкурсным материалам и критериях оценки работ можно узнать из Положения о конкурсе.

Мастер-класс

Специально для участников конкурса "Карта Родины" 22 января с 12.00 в Русском доме в Кишиневе пройдет мастер-класс российских и молдавских журналистов, создающих программы и проекты о путешествиях. Они поделятся со своими будущими и начинающими коллегами опытом, обучат их созданию увлекательных путевых заметок в формате статей, программ, проектов. Полученные знания помогут участникам конкурса рассказать о своих любимых местах в Молдове, ее достопримечательностях, современниках и исторических личностях, собственных маршрутах по стране.
Спикеры:
- Марат Касем, шеф-редактор Sputnik Литва;
- Ирина Иванченко, руководитель Международного медиаклуба "Формат А3" в Кишиневе;
- Елена Пахомова, продюсер NTV-Moldova, автор проекта "След в истории";
- Владимир Карманов, тревел-блогер, автор проектов "Взял и поехал", Zurgalebel;
- Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба, координатор проекта "Живая история".
Чтобы стать слушателем курса, необходимо до 21 января зарегистрироваться по ссылке.
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