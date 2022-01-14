https://ru.sputnik.md/20220114/russkiy-dom-kishineve-provodit-konkurs-molodykh-zhurnalistov-karta-rodiny-48013688.html

Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"

Русский дом в Кишиневе проводит конкурс для молодых журналистов "Карта Родины"

Молодые журналисты из Молдовы могут принять участие в конкурсе, организованном Русским домом в Кишиневе.

2022-01-14T13:02+0200

2022-01-14T13:02+0200

2022-01-14T13:02+0200

в молдове

россотрудничество

пресс-центр

конкурс

журналисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46301381_0:58:3073:1786_1920x0_80_0_0_00059a9aff87a6a5d8f17fa54dd5cfcf.jpg

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Русский дом в Кишиневе в партнерстве общественными организациями, Международным информационным агентством и радио Sputnik, а также рядом телеканалов проводит конкурс для молодых и начинающих журналистов "Карта Родины". К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет."У каждого из нас есть свои любимые места в Молдове, достопримечательности, современники и исторические личности, о которых хочется рассказать другим. Участники конкурса "Карта Родины" проложат собственные маршруты по стране, познакомят коллег, читателей, зрителей, слушателей с Молдовой. В этом им помогут российские и молдавские журналисты, создающие программы и проекты о путешествиях, - они проведут для участников конкурса мастер-класс и обучат их созданию увлекательных путевых заметок", - отметили в Русском доме.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке.На конкурс можно представить материалы в следующих форматах: статья, интервью, видеосюжет, подкаст, блог/влог. Работы принимаются до 1 марта 2022 года.Дата проведения мастер-класса – 22 января 2022 года. Желающим принять участие в нем необходимо зарегистрироваться до 21 января 2022 года по ссылке или отправить заявку на электронный адрес karta.rodiny@gmail.com с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места учебы, контактного телефона и e-mail.Подведение итогов и награждение победителей состоится во второй половине марта 2022 года.Дополнительная информация о мастер-классе и конкурсе размещена на странице конкурса "Карта Родины" в Facebook.О целях конкурса, порядке его проведения, требованиях к конкурсным материалам и критериях оценки работ можно узнать из Положения о конкурсе. Мастер-классСпециально для участников конкурса "Карта Родины" 22 января с 12.00 в Русском доме в Кишиневе пройдет мастер-класс российских и молдавских журналистов, создающих программы и проекты о путешествиях. Они поделятся со своими будущими и начинающими коллегами опытом, обучат их созданию увлекательных путевых заметок в формате статей, программ, проектов. Полученные знания помогут участникам конкурса рассказать о своих любимых местах в Молдове, ее достопримечательностях, современниках и исторических личностях, собственных маршрутах по стране.Спикеры:- Марат Касем, шеф-редактор Sputnik Литва;- Ирина Иванченко, руководитель Международного медиаклуба "Формат А3" в Кишиневе;- Елена Пахомова, продюсер NTV-Moldova, автор проекта "След в истории";- Владимир Карманов, тревел-блогер, автор проектов "Взял и поехал", Zurgalebel;- Алексей Петрович, руководитель Русского историко-патриотического клуба, координатор проекта "Живая история".Чтобы стать слушателем курса, необходимо до 21 января зарегистрироваться по ссылке.

https://ru.sputnik.md/20211129/rossotrudnichestvo-podarilo-neskolko-tysyach-uchebnikov-shkolam-pridnestrovya-46800739.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, россотрудничество, пресс-центр, конкурс, журналисты