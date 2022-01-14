Королевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула
Суд в Нью-Йорке в среду отказался удовлетворить просьбу принца Эндрю об отклонении иска к нему от Вирджинии Джуффре,
Суд в Нью-Йорке в среду отказался удовлетворить просьбу принца Эндрю об отклонении иска к нему от Вирджинии Джуффре,
Правозащитница Вирджиния Джуффре обвиняет Эндрю его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц отрицает связь с Джуффре. На фото – принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл. Место и дата съемки не уточняются.
Правозащитница Вирджиния Джуффре обвиняет Эндрю его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц отрицает связь с Джуффре. На фото – принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл. Место и дата съемки не уточняются.
Британский принц Эндрю и Вирджиния Джуффре в наши дни.
Британский принц Эндрю и Вирджиния Джуффре в наши дни.
Британская королевская семья. Как утверждают британские СМИ, именно старший сын и наследник королевы Великобритании принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении Эндрю от королевской жизни.
Британская королевская семья. Как утверждают британские СМИ, именно старший сын и наследник королевы Великобритании принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении Эндрю от королевской жизни.
Королева Елизавета II и трое ее детей: принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдуард, граф Уэссекский и принцесса Анна на вечеринке в саду Холирудского дворца в Эдинбурге, 2019 год.
Королева Елизавета II и трое ее детей: принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдуард, граф Уэссекский и принцесса Анна на вечеринке в саду Холирудского дворца в Эдинбурге, 2019 год.
Британские принцы: Эндрю, Эдуард и Чарльз на похоронах своего отца, принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Британские принцы: Эндрю, Эдуард и Чарльз на похоронах своего отца, принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Принц Эндрю по-прежнему будет находится под круглосуточной охраной, потому что остается сыном королевы вне зависимости от титулов.
Принц Эндрю по-прежнему будет находится под круглосуточной охраной, потому что остается сыном королевы вне зависимости от титулов.
Британские СМИ предполагают, что принц Эндрю на фоне скандала может лишиться круглосуточной охраны и шикарного особняка в пяти километрах от резиденции королевы, который он арендует.
Британские СМИ предполагают, что принц Эндрю на фоне скандала может лишиться круглосуточной охраны и шикарного особняка в пяти километрах от резиденции королевы, который он арендует.