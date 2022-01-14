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Королевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула
Королевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула
Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиненный в изнасиловании, лишен воинских званий и королевского патронажа.
2022-01-14T17:02+0200
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В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что все военные титулы и королевские патронажи герцога Йоркского будут возвращены королеве, принц Эндрю не будет выполнять публичных обязанностей и станет защищать себя в суде как частное лицо.
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Королевский скандал: британского принца Эндрю лишили воинских званий и титула

17:02 14.01.2022 (обновлено: 17:05 14.01.2022)
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Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиненный в изнасиловании правозащитницей Вирджинией Джуффе, лишен воинских званий и королевского патронажа.
В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что все военные титулы и королевские патронажи герцога Йоркского будут возвращены королеве, принц Эндрю не будет выполнять публичных обязанностей и станет защищать себя в суде как частное лицо.
© AFP 2021 / John Thys

Суд в Нью-Йорке в среду отказался удовлетворить просьбу принца Эндрю об отклонении иска к нему от Вирджинии Джуффре,

Суд в Нью-Йорке в среду отказался удовлетворить просьбу принца Эндрю об отклонении иска к нему от Вирджинии Джуффре, - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / John Thys

Суд в Нью-Йорке в среду отказался удовлетворить просьбу принца Эндрю об отклонении иска к нему от Вирджинии Джуффре,

© AFP 2021 / US District Court - Southern District of New York (SDNY)

Правозащитница Вирджиния Джуффре обвиняет Эндрю его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц отрицает связь с Джуффре. На фото – принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл. Место и дата съемки не уточняются.

Правозащитница Вирджиния Джуффре обвиняет Эндрю его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц отрицает связь с Джуффре. На фото – принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл. Место и дата съемки не уточняются. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / US District Court - Southern District of New York (SDNY)

Правозащитница Вирджиния Джуффре обвиняет Эндрю его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц отрицает связь с Джуффре. На фото – принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гислен Максвелл. Место и дата съемки не уточняются.

© AFP 2021 / Steve Parsons / Ben Gabbe

Британский принц Эндрю и Вирджиния Джуффре в наши дни.

Британский принц Эндрю и Вирджиния Джуффре в наши дни. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Steve Parsons / Ben Gabbe

Британский принц Эндрю и Вирджиния Джуффре в наши дни.

© AFP 2021 / Daniel Leal

Британская королевская семья. Как утверждают британские СМИ, именно старший сын и наследник королевы Великобритании принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении Эндрю от королевской жизни.

Британская королевская семья. Как утверждают британские СМИ, именно старший сын и наследник королевы Великобритании принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении Эндрю от королевской жизни. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Daniel Leal

Британская королевская семья. Как утверждают британские СМИ, именно старший сын и наследник королевы Великобритании принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении Эндрю от королевской жизни.

© AFP 2021 / Jane Barlow

Королева Елизавета II и трое ее детей: принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдуард, граф Уэссекский и принцесса Анна на вечеринке в саду Холирудского дворца в Эдинбурге, 2019 год.

Королева Елизавета II и трое ее детей: принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдуард, граф Уэссекский и принцесса Анна на вечеринке в саду Холирудского дворца в Эдинбурге, 2019 год. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Jane Barlow

Королева Елизавета II и трое ее детей: принц Эндрю, герцог Йоркский, принц Эдуард, граф Уэссекский и принцесса Анна на вечеринке в саду Холирудского дворца в Эдинбурге, 2019 год.

© AFP 2021 / Chris Jackson

Британские принцы: Эндрю, Эдуард и Чарльз на похоронах своего отца, принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Британские принцы: Эндрю, Эдуард и Чарльз на похоронах своего отца, принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Chris Jackson

Британские принцы: Эндрю, Эдуард и Чарльз на похоронах своего отца, принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

© AFP 2021 / Justin Tallis

Принц Эндрю по-прежнему будет находится под круглосуточной охраной, потому что остается сыном королевы вне зависимости от титулов.

Принц Эндрю по-прежнему будет находится под круглосуточной охраной, потому что остается сыном королевы вне зависимости от титулов. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Justin Tallis

Принц Эндрю по-прежнему будет находится под круглосуточной охраной, потому что остается сыном королевы вне зависимости от титулов.

© AFP 2021 / Lindsey Parnaby

Британские СМИ предполагают, что принц Эндрю на фоне скандала может лишиться круглосуточной охраны и шикарного особняка в пяти километрах от резиденции королевы, который он арендует.

Британские СМИ предполагают, что принц Эндрю на фоне скандала может лишиться круглосуточной охраны и шикарного особняка в пяти километрах от резиденции королевы, который он арендует. - Sputnik Молдова
8/8
© AFP 2021 / Lindsey Parnaby

Британские СМИ предполагают, что принц Эндрю на фоне скандала может лишиться круглосуточной охраны и шикарного особняка в пяти километрах от резиденции королевы, который он арендует.

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