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Стал известен соперник Албота в первом круге Australian Open
Стал известен соперник Албота в первом круге Australian Open
Албот и его японский соперник по первому кругу Australian Open играли между собой дважды, одержав по одной победе.
2022-01-14T15:10+0200
2022-01-14T15:10+0200
спорт
в молдове
в мире
раду албот
australian open
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Соперником молдавского теннисиста Раду Албота (123 место в рейтинге АТР) в первом круге одиночного разряда Australian Open станет японец Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР). Это стало известно в пятницу после завершения всех квалификационных матчей турнира.Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.Албот и Нисиока до сих пор играли между собой дважды – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января.В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
https://ru.sputnik.md/20220114/radu-albot-vyshel-v-osnovnuyu-setku-australian-open-48008096.html
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Яна Захарова
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в молдове, в мире, раду албот, australian open

Стал известен соперник Албота в первом круге Australian Open

15:10 14.01.2022
© Sputnik / Miroslav RotariRadu Albot
Radu Albot - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Албот и его японский соперник по первому кругу Australian Open играли между собой дважды, одержав по одной победе.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Соперником молдавского теннисиста Раду Албота (123 место в рейтинге АТР) в первом круге одиночного разряда Australian Open станет японец Есихито Нисиока (99 позиция в рейтинге АТР). Это стало известно в пятницу после завершения всех квалификационных матчей турнира.
Лидер отечественного тенниса попал в основную сетку через квалификацию, где выиграл три поединка. В первом раунде он победил итальянца Филиппо Бальди (369 место в рейтинге АТР) – 7:6 (8:6), 6:2; во втором круге одержал верх над японцем Есуке Ватануки (263 место в рейтинге АТР) – 6:1, 2:6, 6:2; а в третьем выиграл у португальца Жоао Соузы (140 строчка рейтинга АТР) – 6:4, 6:4.
Албот и Нисиока до сих пор играли между собой дважды – в 2016 году на турнире в США победил молдавский теннисист (6:4, 6:3), а в 2019-м в Швеции сильнее оказался японец (3:6, 6:4, 6:1).
Игры основной сетки Australian Open пройдут с 17 по 30 января.
В 2021 году Албот впервые дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, установив личный и национальный рекорды. В 2019-м молдавский спортсмен завершил борьбу на стадии второго раунда, а в 2017 и 2018 проигрывал в первом круге Australian Open.
Также до стадии третьего раунда Албот добирался на Уимблдоне (в 2018 году) и на US Open (в 2017-м), а на Открытом чемпионате Франции по теннису его лучшим достижением в одиночном разряде был выход во второй круг в 2018, 2019 и 2020 годах.
Раду Албот - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Спорт
Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
09:30
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