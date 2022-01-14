https://ru.sputnik.md/20220114/spasateli-v-moldove-potushili-goryaschee-pole-ogon-mog-perekinutsya-na-zhilye-doma-48010596.html
Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
Пожар уничтожил четыре гектара сухой травы.
2022-01-14T10:50+0200
2022-01-14T10:50+0200
2022-01-14T10:53+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Спасатели потушили возгорание растительности возле населенного пункта Сынжера. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, все произошло накануне вечером. Звонок в службу 112 поступил в 17.53. По предварительной информации, пламя охватило поле. На место отправилась бригада спасателей."Локализовать возгорание удалось к 18.48. Благодаря вмешательству пожарных огонь не распространился на электрические столбы и жилые дома, находящиеся поблизости",- уточнили в ГИЧС. Полностью пожар был ликвидирован в 19.04. В результате горения было уничтожено четыре гектара сухой травы. Все обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html
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в молдове, молдова, пожар
Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
10:50 14.01.2022 (обновлено: 10:53 14.01.2022)
Пожар уничтожил четыре гектара сухой травы.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Спасатели потушили возгорание растительности возле населенного пункта Сынжера. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, все произошло накануне вечером. Звонок в службу 112 поступил в 17.53. По предварительной информации, пламя охватило поле.
На место отправилась бригада спасателей.
"Локализовать возгорание удалось к 18.48. Благодаря вмешательству пожарных огонь не распространился на электрические столбы и жилые дома, находящиеся поблизости",- уточнили в ГИЧС.
Полностью пожар был ликвидирован в 19.04.
В результате горения было уничтожено четыре гектара сухой травы.
Все обстоятельства происшествия выясняются.