https://ru.sputnik.md/20220114/spasateli-v-moldove-potushili-goryaschee-pole-ogon-mog-perekinutsya-na-zhilye-doma-48010596.html

Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома

Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома

Пожар уничтожил четыре гектара сухой травы.

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Спасатели потушили возгорание растительности возле населенного пункта Сынжера. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.Как отметили в ведомстве, все произошло накануне вечером. Звонок в службу 112 поступил в 17.53. По предварительной информации, пламя охватило поле. На место отправилась бригада спасателей."Локализовать возгорание удалось к 18.48. Благодаря вмешательству пожарных огонь не распространился на электрические столбы и жилые дома, находящиеся поблизости",- уточнили в ГИЧС. Полностью пожар был ликвидирован в 19.04. В результате горения было уничтожено четыре гектара сухой травы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html

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в молдове, молдова, пожар