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Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест
Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест
Пациенту потребовалась срочная операция в Бухаресте, ее сделают в местной больнице.
2022-01-14T16:34+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Ясский экипаж спасателей SMURD доставил 35-летнего мужчину из Кишинева в Бухарест, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны. Как отметили в ведомстве, пациенту необходимо тщательное обследование и срочная операция в Бухаресте. Пациента госпитализировали в больницу "Монца" в Бухаресте.С начала нового года уже третий раз, когда экипаж SMURD помог в транспортировке граждан нашей страны.
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Юлия Липовая
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Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест

16:34 14.01.2022
© Sputnik / Anatolii KiriakВертолет SMURD
Вертолет SMURD - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пациенту, доставленному вертолетом SMURD в Бухарест потребовалась срочная операция, ее сделают в местной больнице.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Ясский экипаж спасателей SMURD доставил 35-летнего мужчину из Кишинева в Бухарест, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
Как отметили в ведомстве, пациенту необходимо тщательное обследование и срочная операция в Бухаресте.

"Вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо", где бригада врачей доставила его на борт вертолета", – уточнили в ГИЧС.

Пациента госпитализировали в больницу "Монца" в Бухаресте.
С начала нового года уже третий раз, когда экипаж SMURD помог в транспортировке граждан нашей страны.
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