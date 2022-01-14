https://ru.sputnik.md/20220114/vertolet-smurd-bukharest-48022516.html

Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест

Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест

Пациенту потребовалась срочная операция в Бухаресте, ее сделают в местной больнице.

2022-01-14T16:34+0200

2022-01-14T16:34+0200

2022-01-14T16:34+0200

общество

в молдове

молдова

вертолет

smurd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3005/52/30055246_0:84:2587:1539_1920x0_80_0_0_f00b6bcbb4645556dbb8672cebc350b5.jpg

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Ясский экипаж спасателей SMURD доставил 35-летнего мужчину из Кишинева в Бухарест, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны. Как отметили в ведомстве, пациенту необходимо тщательное обследование и срочная операция в Бухаресте. Пациента госпитализировали в больницу "Монца" в Бухаресте.С начала нового года уже третий раз, когда экипаж SMURD помог в транспортировке граждан нашей страны.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, вертолет, smurd