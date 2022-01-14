https://ru.sputnik.md/20220114/vertolet-smurd-bukharest-48022516.html
Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест
Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест
Пациенту потребовалась срочная операция в Бухаресте, ее сделают в местной больнице.
2022-01-14T16:34+0200
2022-01-14T16:34+0200
2022-01-14T16:34+0200
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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Ясский экипаж спасателей SMURD доставил 35-летнего мужчину из Кишинева в Бухарест, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны. Как отметили в ведомстве, пациенту необходимо тщательное обследование и срочная операция в Бухаресте. Пациента госпитализировали в больницу "Монца" в Бухаресте.С начала нового года уже третий раз, когда экипаж SMURD помог в транспортировке граждан нашей страны.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вертолет, smurd
Вертолет SMURD доставил мужчину на операцию в Бухарест
Пациенту, доставленному вертолетом SMURD в Бухарест потребовалась срочная операция, ее сделают в местной больнице.
КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Ясский экипаж спасателей SMURD доставил 35-летнего мужчину из Кишинева в Бухарест, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
Как отметили в ведомстве, пациенту необходимо тщательное обследование и срочная операция в Бухаресте.
"Вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо", где бригада врачей доставила его на борт вертолета", – уточнили в ГИЧС.
Пациента госпитализировали в больницу "Монца" в Бухаресте.
С начала нового года уже третий раз, когда экипаж SMURD помог в транспортировке граждан нашей страны.