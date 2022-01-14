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Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
10:32 14.01.2022 (обновлено: 10:45 14.01.2022)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах "Алеут"
© Sputnik / Павел Львов/
Подразделения перебрасывают на незнакомые удаленные полигоны.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Внезапная проверка боевой готовности проводится в войсках Восточного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
"В Вооруженных силах Российской Федерации продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что внезапная проверка в ВВО позволит оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России.
"В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск.
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"Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск (сил) в установленные сроки", - говорится в сообщении.
Министерство обороны информирует, что в назначенных районах подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.
Министерство обороны информирует, что в назначенных районах подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.