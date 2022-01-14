Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220114/vnezapnaya-proverka-voysk-vostochnogo-okruga-provoditsya-v-rossii-48008347.html
Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
Подразделения перебрасывают на незнакомые удаленные полигоны.
2022-01-14T10:32+0200
2022-01-14T10:45+0200
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47365179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_726e522ac7f2387628bf40af1c278759.jpg
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Внезапная проверка боевой готовности проводится в войсках Восточного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что внезапная проверка в ВВО позволит оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России."В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск."Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск (сил) в установленные сроки", - говорится в сообщении.Министерство обороны информирует, что в назначенных районах подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.
https://ru.sputnik.md/20211227/minoborony-nato-ezhegodno-provodit-30-ucheniy-vedeniyu-voyny-protiv-rossii-47574875.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47365179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15b44d35dd8b594bdbab6bc207da7fbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России

10:32 14.01.2022 (обновлено: 10:45 14.01.2022)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах "Алеут"
Учения Печенгской бригады Северного флота на арктических вездеходах Алеут - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Подразделения перебрасывают на незнакомые удаленные полигоны.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Внезапная проверка боевой готовности проводится в войсках Восточного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
"В Вооруженных силах Российской Федерации продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что внезапная проверка в ВВО позволит оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России.
"В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
Россия
Минобороны РФ: НАТО ежегодно проводит 30 учений по ведению войны против России
27 декабря 2021, 23:50
"Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск (сил) в установленные сроки", - говорится в сообщении.

Министерство обороны информирует, что в назначенных районах подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:52Бензин подорожал до 22 леев: НАРЭ публикует цены на топливо на выходные
11:32Португалия с 14 января отменяет ряд введенных из-за COVID ограничений
11:03ЧП в здравоохранении в Молдове продлили
11:01Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
10:50Спасатели в Молдове потушили горящее поле: огонь мог перекинуться на жилые дома
10:32Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России
10:01Где в Кишиневе 14 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Раду Албот вышел в основную сетку Australian Open
09:00Глава АО "Молдовагаз": к чему готовиться гражданам Молдовы в ближайшие месяцы
08:30Есть ли выход из тупика отношений России и НАТО
08:00Токарчук: в Молдове скоро будет по 15 000 заражений COVID в день
07:30Эксперты рассказали, что будет с экспортом яблок из Молдовы в январе
07:00Самый точный прогноз погоды: когда наступит потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 января
ВчераПервый полет нового ракетоносца Ту-160М2: большой привет Вашингтону и Брюсселю
ВчераКак восстанавливают Алма-Ату после прошедших в городе беспорядков
ВчераНа границе Молдовы изъяли 4 скрипки: на одной из них – надпись Stradivarius
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар по 18 леев и евро на пути к 21 лею
ВчераЛавров: НАТО демонстрирует полную недоговороспособность
ВчераЧебан: можем прийти к тому, что НАРЭ ежемесячно будет утверждать тариф на газ