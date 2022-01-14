https://ru.sputnik.md/20220114/vnezapnaya-proverka-voysk-vostochnogo-okruga-provoditsya-v-rossii-48008347.html

Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России

Внезапная проверка войск Восточного округа проводится в России

Подразделения перебрасывают на незнакомые удаленные полигоны.

2022-01-14T10:32+0200

2022-01-14T10:32+0200

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россия

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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Внезапная проверка боевой готовности проводится в войсках Восточного военного округа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что внезапная проверка в ВВО позволит оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России."В ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск."Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск (сил) в установленные сроки", - говорится в сообщении.Министерство обороны информирует, что в назначенных районах подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

https://ru.sputnik.md/20211227/minoborony-nato-ezhegodno-provodit-30-ucheniy-vedeniyu-voyny-protiv-rossii-47574875.html

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