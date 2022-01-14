https://ru.sputnik.md/20220114/vozrastnye-gruppy-koronavirus-omikron-48037861.html

Какие возрастные группы могут пострадать из-за штамма коронавируса "омикрон"

Какие возрастные группы могут пострадать из-за штамма коронавируса "омикрон"

В зоне риска по "омикрону" находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

2022-01-14T22:37+0200

2022-01-14T22:37+0200

2022-01-14T22:49+0200

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. В зоне риска по "омикрону" находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на брифинге по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости."Крайне важно понимать, что иммунная защита, которая была сформирована прежде, она работает и сегодня для того, чтобы не допустить тяжелых случаев... В группе риска в этой ситуации остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья, и, во-первых, те, у кого нет иммунной защиты. Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты - сегодня максимальные группы риска", – сказала Попова.При этом она отметила, что "омикрон" может заражать и людей, которые уже имеют иммунную защиту, переболевших или привитых, но при этом новый штамм не вызывает тяжелого течения заболевания и оно заканчивается симптомами легкого ОРЗ или очень легкого течения гриппа.По словам Поповой,"омикрон" в значительной степени поражает и детей.Она отметила, что четкое их соблюдение рекомендаций по профилактике распространения коронавируса и родительский контроль позволят сохранить очный режим обучения, который действует сейчас в российских школах.

https://ru.sputnik.md/20220114/risk-povtorno-zabolet-covid-omikron-48035768.html

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в мире, роспотребнадзор, штаммы