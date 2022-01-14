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Задержанным по делу мэрии Дурлешт предъявили обвинения
Задержанным по делу мэрии Дурлешт предъявили обвинения
Ранее трех человек задержали по итогам обысков.
2022-01-14T14:33+0200
2022-01-14T14:36+0200
общество
в молдове
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дурлешты
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КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Прокуратура по борьбе с коррупцией выдвинула обвинения трем задержанным по делу о мошеннических сделках с земельными участками в Дурлештах. Ожидается, что в пятницу суд примет решение о применении к ним меры предварительного ареста.Подозреваемых обвиняют в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег, проявляющемся в организации и соучастии в реализации схемы отчуждения земельных участков примэрии Дурлешт в интересах организованной группы, что нанесло государству ущерб в размере более 7 миллионов леев.Прокуратура запросила у суда санкцию на досудебный арест в отношении двух обвиняемых и домашний арест для женщины, задержанной 12 января по тому же делу. Она сотрудничает с органом уголовного розыска и признает обстоятельства деяния.По данным следствия, один из задержанных, исполняющий обязанности примара, был организатором группы и действовал в соучастии с другими должностными лицами, которые осуществляли процедуру отвода земли.Двое других подсудимых входили в другую часть группы и были посредниками. Они заключали фиктивные договоры купли-продажи земли, составляли доверенности на имена других участников преступной группы для последующего отчуждения и получения материальной выгоды.Они незаконно завладели несколькими земельными участками по заниженным (300-1600 леев за участок) ценам, не фигурируя при этом в списках выгодоприобретателей. В результате незаконных действий местная государственная администрация города Дурлешты была лишена 25 земельных участков общей площадью 1,7613 га на сумму примерно 7 750 751 лей. Дело в отношении трех подсудимых и действия прокуратуры и НЦБК по этому делу были начаты в 2021 году. Преступные действия были начаты в 2005 году, а последняя сделка по купле-продаже земли была осуществлена ​​в 2019 году.
https://ru.sputnik.md/20220112/tretiy-chelovek-zaderzhan-obyski-durlesti-47952509.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, дурлешты

Задержанным по делу мэрии Дурлешт предъявили обвинения

14:33 14.01.2022 (обновлено: 14:36 14.01.2022)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкCiocan, licitație
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© Sputnik / Владимир Федоренко
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ранее трех человек задержали по результатам обысков.
КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Прокуратура по борьбе с коррупцией выдвинула обвинения трем задержанным по делу о мошеннических сделках с земельными участками в Дурлештах.
Ожидается, что в пятницу суд примет решение о применении к ним меры предварительного ареста.
Подозреваемых обвиняют в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег, проявляющемся в организации и соучастии в реализации схемы отчуждения земельных участков примэрии Дурлешт в интересах организованной группы, что нанесло государству ущерб в размере более 7 миллионов леев.
Прокуратура запросила у суда санкцию на досудебный арест в отношении двух обвиняемых и домашний арест для женщины, задержанной 12 января по тому же делу. Она сотрудничает с органом уголовного розыска и признает обстоятельства деяния.
По данным следствия, один из задержанных, исполняющий обязанности примара, был организатором группы и действовал в соучастии с другими должностными лицами, которые осуществляли процедуру отвода земли.
Спецназ - Sputnik Молдова, 1920, 12.01.2022
Общество
Третий человек задержан по итогам обысков в Дурлештах
12 января, 14:25
Двое других подсудимых входили в другую часть группы и были посредниками. Они заключали фиктивные договоры купли-продажи земли, составляли доверенности на имена других участников преступной группы для последующего отчуждения и получения материальной выгоды.
Они незаконно завладели несколькими земельными участками по заниженным (300-1600 леев за участок) ценам, не фигурируя при этом в списках выгодоприобретателей. В результате незаконных действий местная государственная администрация города Дурлешты была лишена 25 земельных участков общей площадью 1,7613 га на сумму примерно 7 750 751 лей.
Дело в отношении трех подсудимых и действия прокуратуры и НЦБК по этому делу были начаты в 2021 году. Преступные действия были начаты в 2005 году, а последняя сделка по купле-продаже земли была осуществлена ​​в 2019 году.
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