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Чем подкрепиться перед сном: советы диетолога
Чем подкрепиться перед сном: советы диетолога
Российский диетолог считает, что ложиться спать на голодный желудок - плохо, и объясняет почему.
2022-01-15T20:32+0200
2022-01-15T20:32+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Что можно съесть перед сном, чтобы не навредить здоровью и хорошо выспаться, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Ложиться спать голодным – плохая идея, отметил специалист, напомнив, однако, что переедать по вечерам совершенно не нужно. Если плотно поужинать, такую тяжелую пищу желудок не успеет переварить.Диетолог также опроверг распространенную теорию, что ужинать нужно до шести вечера, а после уже ничего не есть, и это позволит не набрать вес."Когда человек пытается не есть после шести часов вечера, то утром он просыпается страшно голодный и начинает объедаться. Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом – по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", – считает Михаил Гинзбург.Он перечислил продукты, которые можно есть перед сном без вреда для здоровья."Для перекуса перед сном могут подойти мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет. Это очень хороший вариант для перекуса перед сном", – посоветовал Гинзбург.Ранее врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев отмечал, что неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии.По его мнению, проблемы могут возникнуть после употребления жирной пищи, в том числе свинины, баранины, полуфабрикатов.
https://ru.sputnik.md/20211014/zhirnye-produkty-mogut-byt-polezny-45485747.html
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Чем подкрепиться перед сном: советы диетолога

20:32 15.01.2022
CC0 / Pexels / RefrigeratorХолодильник с продуктами, фото из архива
Холодильник с продуктами, фото из архива - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
CC0 / Pexels / Refrigerator
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Российский диетолог считает, что ложиться спать на голодный желудок - плохо, и объясняет почему.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Что можно съесть перед сном, чтобы не навредить здоровью и хорошо выспаться, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Ложиться спать голодным – плохая идея, отметил специалист, напомнив, однако, что переедать по вечерам совершенно не нужно. Если плотно поужинать, такую тяжелую пищу желудок не успеет переварить.
"Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода", - отметил Гинзбург.
Диетолог также опроверг распространенную теорию, что ужинать нужно до шести вечера, а после уже ничего не есть, и это позволит не набрать вес.
"Когда человек пытается не есть после шести часов вечера, то утром он просыпается страшно голодный и начинает объедаться. Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом – по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень", – считает Михаил Гинзбург.
Блины с маслом - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
Общество
Жирные продукты могут быть полезны
14 октября 2021, 19:00
Он перечислил продукты, которые можно есть перед сном без вреда для здоровья.
"Для перекуса перед сном могут подойти мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет. Это очень хороший вариант для перекуса перед сном", – посоветовал Гинзбург.
Ранее врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев отмечал, что неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии.
По его мнению, проблемы могут возникнуть после употребления жирной пищи, в том числе свинины, баранины, полуфабрикатов.
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