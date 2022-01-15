https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html

"Это, извините, глупо" - как встретили повышение ставки по кредитам политики и эксперты

"Это, извините, глупо" - как встретили повышение ставки по кредитам политики и эксперты

Некоторые политики и эксперты встретили в штыки решение Национального банка Молдовы о повышении ставки денежно-кредитной политики сразу на два процента.

2022-01-15T14:31+0200

2022-01-15T14:31+0200

2022-01-15T14:31+0200

инфляция

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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Повышение базовой ставки, применяемой к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, и ставок по кредитам сразу на два процента, не поможет сдержать инфляцию и поставит в более уязвимое положение молдавских граждан и бизнес. Такого мнения придерживаются некоторые политики и экономические эксперты.По их словам, решение Нацбанка не только никак не скажется на инфляции, но и лишит возможности молдавский бизнес поправить свое положение за счет повышения цен на продукцию.Что случилось?Национальный банк Молдовы (НБМ) 13 января повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на два процентных пункта - до 8,5 процента годовых.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже увеличатся на 2 пункта — до 10,5 и до 6,5 процента соответственно.Повышен и норматив обязательных резервов в молдавских леях с 16 февраля — 15 марта 2022 года на 2 процентных пункта, он составит 28 процентов от расчетной базы. Норма обязательных резервов в свободно конвертируемой валюте останется неизменной.Повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике.В качестве аргумента в пользу повышения ставок в учреждении указывают на сохраняющуюся тенденцию роста потребительских кредитов в конце 2021 года, близкую к историческим максимумам. Объем потребительских кредитов увеличился на 46,7% в годовом выражении.Потребительская экономикаРешение Нацбанка о повышении ставки по кредитам сразу на два процента раскритиковали некоторые политики и эксперты.Политик уверен, что решение НБМ приведет к еще большему росту цен.По его мнению, рядовые граждане будут вынуждены выплачивать более высокие проценты по взятым кредитам, а рост процентной ставки по ипотечным кредитам снизит их привлекательность."Решение НБМ обойдется госбюджету, по нашим оценкам, еще минимум в 350 миллионов леев. Таким образом, в 2022 году на обслуживание внутренних и внешних займов будет выделена беспрецедентная в истории Молдовы сумма в 3,3 миллиарда леев", — пишет Додон.Повышение учетных ставок, по его словам, ударит и по бизнесу.Он полагает, что приоритетом и для правительства, и для НБМ должен стать "перезапуск" экономики и стимулирование кредитования банками деловой среды, а не наоборот.О том, что столь резкое повышение базовой ставки НБМ - плохая идея - говорит и экономический эксперт Виорел Гырбу.По его словам, инфляция в маленькой и открытой экономике — это всегда внешний фактор. Эксперт также считает, что инфляция на внешних рынках могла бы рассматриваться не только как проблема, но и смогла бы предоставить окно возможностей для местных производителей. А Нацбанк своими действиями снижает их конкурентоспособность."То, что сейчас происходит с монетарной политикой, - очень странно. Мы бьем по нашему бизнесу и делаем его еще слабее. Инфляция — это не только проблема, это еще и возможность. У нас сейчас есть возможность развиться за счет высоких цен. Вместо того, чтобы развивать бизнес и производство, мы по нему бьем. Потому что у нас такая политика и такое законодательство. У Нацбанка одна функция — следить за ростом цен", — говорит Гырбу.Стремясь ограничить потребление населения, повышая ставку, Нацбанк ограничивает не только граждан, но и бизнес.По словам Гырбу, только за последний год более четырех миллиардов долларов ушло из национальной экономики за рубеж. Он отмечает, что это больше 30% ВВП. Такой отток денег за рубеж — это огромная проблема, о которой никто не говорит, считает эксперт.

https://ru.sputnik.md/20220113/kredity-podorozhayut-natsbank-snova-povysil-bazovuyu-stavku-47999097.html

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инфляция, нацбанк, валюта, экономика, в молдове