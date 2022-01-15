https://ru.sputnik.md/20220115/gde-v-kishineve-15-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48039339.html
Где в Кишиневе 15 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 15 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
2022-01-15T12:01+0200
2022-01-15T12:01+0200
2022-01-15T12:01+0200
мобильный пункт
вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 15 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Чеканы на улице Алеку Руссо на пересечении с проспектом Мирча чел Бэтрын.Автобус находится в секторе Ботаника, на улице Сармизеджетуса, 30, возле хлебокомбината.Где будут находиться пункты вакцинации 15 январяТроллейбус отправится в сектор Центр на проспект Григоре Виеру и будет находиться у здания Нацбанка.Автобус отправится в сектор Чеканы и остановится на проспекте Мирча чел Бэтрын у сельхозрынка.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20220106/vakczinatia-deti-pobochnie-effecti-covid-moldova-47817622.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
мобильный пункт, вакцинация, в молдове
Где в Кишиневе 15 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 15 января, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Чеканы на улице Алеку Руссо на пересечении с проспектом Мирча чел Бэтрын.
Автобус находится в секторе Ботаника, на улице Сармизеджетуса, 30, возле хлебокомбината.
Где будут находиться пункты вакцинации 15 января
Троллейбус отправится в сектор Центр на проспект Григоре Виеру и будет находиться у здания Нацбанка.
Автобус отправится в сектор Чеканы и остановится на проспекте Мирча чел Бэтрын у сельхозрынка.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".