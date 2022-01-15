https://ru.sputnik.md/20220115/gensek-odkb-situatsiya-v-kazakhstane-vypravlyaetsya-48051566.html

Генсек ОДКБ: ситуация в Казахстане выправляется

Генсек ОДКБ: ситуация в Казахстане выправляется

Генеральный секретарь ОДКБ сообщил об обстановке в Казахстане и о роли миротворцев в урегулировании ситуации в стране.

2022-01-15T20:01+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, но властям страны еще предстоит много работы, заявил в субботу генсек ОДКБ Станислав Зась, передает РИА Новости. "Но вместе с тем ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", - заявил Зась. По его мнению, правоохранительным органам Казахстана предстоит еще много работы.В Казахстане действовали хорошо организованные и специально обученные группыЗась также заявил, что во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели.Генсек ОДКБ уточнил, что эти группы были хорошо подготовленными и явно обученными таким действиям. Он обратил внимание, что в ходе беспорядков использовалось большое количество оружия, причем не только того, которое было вынесено из оружейных магазинов или захвачено у силовиков, но и "по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее".Зась также отметил, что среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы. "Среди арестованных есть в том числе и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя", - сказал он.Эффективность ОДКБ необходимо повышатьСитуация в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышения эффективности организации, заявил Станислав Зась.Генсек уточнил, что во время проведения миссии нападений на миротворцев ОДКБ не было, а возможности серьезных столкновений пресекались."Были разные ситуации, но каких-то серьезных столкновений (не было – ред.) - пресекались, нападений не было. Наверное, все почувствовали, что шутки кончились", - сказал Зась.Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. "На всем протяжении этой миссии не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. С пониманием все относились, помогали", - отметил он.Всех миротворцев ОДКБ планируется вернуть из Казахстана в пункты постоянной дислокации до 19 января включительно, заявил генсек ОДКБ.Обращение Казахстана в ОДКБ было обоснованнымОбращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в этой стране. При этом все члены организации понимали необходимость оказания помощи, заявил Станислав Зась."Сомнений (среди стран ОДКБ – ред.) я не встречал. Все понимали, что это обращение президента Казахстана обоснованно и соответствует той ситуации, которая складывается. Угрозы были для государства, и все понимали, что требуется помощь Казахстану", - отметил он в ходе телеинтервью.В законности действий ОДКБ в Казахстане сомнений нет, и действия миротворцев соответствовали правовому полю, созданному в организации, заявил генсек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-mirotvorcheskiy-opyt-odkb-48021949.html

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