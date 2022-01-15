https://ru.sputnik.md/20220115/grazhdane-moldovy-stali-bolshe-polzovatsya-transportom-v-2021-godu-48047547.html

Граждане Молдовы стали больше пользоваться транспортом в 2021 году

Граждане Молдовы стали больше пользоваться транспортом в 2021 году

В январе-ноябре 2021 года пассажиропоток на всех видах транспорта вырос на 10%.

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-ноябре 2021 года общественным транспортом в Молдове было перевезено 55,7 миллиона ​​пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.Пассажирские перевозки составили 3180,5 миллиона пассажиро-километров, увеличившись на 44,2% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.В исследуемый период подавляющая доля приходилась на автомобильный пассажирский транспорт - 97,3% от общего объема, на воздушный и железнодорожный - 1,4% и 1,0% соответственно.По сравнению с январем-ноябрем 2020 года рост зафиксирован на пассажирских авиаперевозках (в 2,2 раза) и автомобильных перевозках (+10,3%). При этом наблюдается снижение пассажирских перевозок речным (-18,5%) и железнодорожным (-15,9%) транспортом.В январе-ноябре 2021 года автобусами и микроавтобусами перевезено 54,2 миллиона пассажиров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами, в общем количестве пассажиров, перевезенных этим видом транспорта в Кишиневе, составила 51,1%.При этом в ноябре 2021 года общественным транспортом было перевезено 5,1 миллиона пассажиров, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года.Снижение в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020-го в основном обусловлено уменьшением количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом - на 71,1 тысяч пассажиров (-1,4%), железнодорожным транспортом - на 15 тысяч (-26,9%) и речным - на 9 тысяч пассажиров (-43,9%).При этом отмечается увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, в 2,8 раза на фоне снижения рассматриваемого показателя в 3,9 раза в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года.Напомним, в декабре молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменили.Главным требованием перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития было повышение тарифов на проезд.

https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html

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2022

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транспорт, статистика, в молдове