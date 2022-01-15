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Граждане Молдовы стали больше пользоваться транспортом в 2021 году
Граждане Молдовы стали больше пользоваться транспортом в 2021 году
В январе-ноябре 2021 года пассажиропоток на всех видах транспорта вырос на 10%.
2022-01-15T17:02+0200
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транспорт
статистика
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-ноябре 2021 года общественным транспортом в Молдове было перевезено 55,7 миллиона ​​пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.Пассажирские перевозки составили 3180,5 миллиона пассажиро-километров, увеличившись на 44,2% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.В исследуемый период подавляющая доля приходилась на автомобильный пассажирский транспорт - 97,3% от общего объема, на воздушный и железнодорожный - 1,4% и 1,0% соответственно.По сравнению с январем-ноябрем 2020 года рост зафиксирован на пассажирских авиаперевозках (в 2,2 раза) и автомобильных перевозках (+10,3%). При этом наблюдается снижение пассажирских перевозок речным (-18,5%) и железнодорожным (-15,9%) транспортом.В январе-ноябре 2021 года автобусами и микроавтобусами перевезено 54,2 миллиона пассажиров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами, в общем количестве пассажиров, перевезенных этим видом транспорта в Кишиневе, составила 51,1%.При этом в ноябре 2021 года общественным транспортом было перевезено 5,1 миллиона пассажиров, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года.Снижение в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020-го в основном обусловлено уменьшением количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом - на 71,1 тысяч пассажиров (-1,4%), железнодорожным транспортом - на 15 тысяч (-26,9%) и речным - на 9 тысяч пассажиров (-43,9%).При этом отмечается увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, в 2,8 раза на фоне снижения рассматриваемого показателя в 3,9 раза в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года.Напомним, в декабре молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменили.Главным требованием перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития было повышение тарифов на проезд.
https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html
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Евгений Чебан
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транспорт, статистика, в молдове

Граждане Молдовы стали больше пользоваться транспортом в 2021 году

17:02 15.01.2022
© Sputnik / Anatolii KiriakПротест автоперевозчиков в Кишиневе
Протест автоперевозчиков в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В январе-ноябре 2021 года пассажиропоток на всех видах транспорта вырос на 10%.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-ноябре 2021 года общественным транспортом в Молдове было перевезено 55,7 миллиона ​​пассажиров, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Пассажирские перевозки составили 3180,5 миллиона пассажиро-километров, увеличившись на 44,2% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
В исследуемый период подавляющая доля приходилась на автомобильный пассажирский транспорт - 97,3% от общего объема, на воздушный и железнодорожный - 1,4% и 1,0% соответственно.
По сравнению с январем-ноябрем 2020 года рост зафиксирован на пассажирских авиаперевозках (в 2,2 раза) и автомобильных перевозках (+10,3%). При этом наблюдается снижение пассажирских перевозок речным (-18,5%) и железнодорожным (-15,9%) транспортом.
Молдавские транспортники вышли на протест - перекрыт центр Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 16.12.2021
Видео
Молдавские транспортники вышли на протест
16 декабря 2021, 09:22
В январе-ноябре 2021 года автобусами и микроавтобусами перевезено 54,2 миллиона пассажиров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами, в общем количестве пассажиров, перевезенных этим видом транспорта в Кишиневе, составила 51,1%.
При этом в ноябре 2021 года общественным транспортом было перевезено 5,1 миллиона пассажиров, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года.
Снижение в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020-го в основном обусловлено уменьшением количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом - на 71,1 тысяч пассажиров (-1,4%), железнодорожным транспортом - на 15 тысяч (-26,9%) и речным - на 9 тысяч пассажиров (-43,9%).
При этом отмечается увеличение количества пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, в 2,8 раза на фоне снижения рассматриваемого показателя в 3,9 раза в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года.
Напомним, в декабре молдавские автоперевозчики в знак протеста частично перекрыли движение по проспекту Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. В связи с протестом множество маршрутов по стране отменили.
Главным требованием перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития было повышение тарифов на проезд.
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