https://ru.sputnik.md/20220115/kakie-subsidii-poluchat-agrarii-moldovy-v-2022-godu-48041196.html

Какие субсидии получат аграрии Молдовы в 2022 году

Какие субсидии получат аграрии Молдовы в 2022 году

AIPA будет выплачивать субсидии для борьбы с эрозией почвы, химическое улучшение и повышения плодородия почвы.

2022-01-15T12:32+0200

2022-01-15T12:32+0200

2022-01-15T12:32+0200

сельское хозяйство

субсидии

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В 2022 году Национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности составит рекордные 1,5 миллиарда леев, а фермеры смогут раньше получать субсидии для развития сельхозугодий и запуска проектов. Об этом в программе Obiectiv на Sputnik Молдова рассказала заместитель директора Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Диана Кошалык.Чиновники планируют отправиться в районы Республики Молдова, где проведут информационно-просветительские кампании для потенциальных получателей сельскохозяйственных субсидий.Отметим, что национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности в этом году составит 1,5 миллиарда леев - рекордную сумму по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 1,1 миллиарда леев.

https://ru.sputnik.md/20220106/agrarii-moldova-ogranichit-proizvodstvo-sliva-47796432.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

сельское хозяйство, субсидии, в молдове