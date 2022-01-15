https://ru.sputnik.md/20220115/kakie-subsidii-poluchat-agrarii-moldovy-v-2022-godu-48041196.html
Какие субсидии получат аграрии Молдовы в 2022 году
Какие субсидии получат аграрии Молдовы в 2022 году
AIPA будет выплачивать субсидии для борьбы с эрозией почвы, химическое улучшение и повышения плодородия почвы.
2022-01-15T12:32+0200
2022-01-15T12:32+0200
2022-01-15T12:32+0200
сельское хозяйство
субсидии
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В 2022 году Национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности составит рекордные 1,5 миллиарда леев, а фермеры смогут раньше получать субсидии для развития сельхозугодий и запуска проектов. Об этом в программе Obiectiv на Sputnik Молдова рассказала заместитель директора Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Диана Кошалык.Чиновники планируют отправиться в районы Республики Молдова, где проведут информационно-просветительские кампании для потенциальных получателей сельскохозяйственных субсидий.Отметим, что национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности в этом году составит 1,5 миллиарда леев - рекордную сумму по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 1,1 миллиарда леев.
https://ru.sputnik.md/20220106/agrarii-moldova-ogranichit-proizvodstvo-sliva-47796432.html
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Евгений Чебан
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сельское хозяйство, субсидии, в молдове
Какие субсидии получат аграрии Молдовы в 2022 году
Сельхозпроизводителям Молдовы будут выплачивать субсидии для борьбы с эрозией почвы, химическое улучшение и повышение плодородия почвы.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik.
В 2022 году Национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности составит рекордные 1,5 миллиарда леев, а фермеры смогут раньше получать субсидии для развития сельхозугодий и запуска проектов. Об этом в программе Obiectiv на Sputnik Молдова
рассказала заместитель директора Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Диана Кошалык.
"Мы собираемся внедрить новый механизм оплаты, ориентированный на опережающий подход. Мы будем выделять субсидии авансом, ориентированные на улучшение земель. В частности, AIPA будет выплачивать субсидии двумя частями для предотвращения эрозии почвы, на химическое улучшение и повышение плодородия почвы", - сообщила Диана Кошалык.
Чиновники планируют отправиться в районы Республики Молдова, где проведут информационно-просветительские кампании для потенциальных получателей сельскохозяйственных субсидий.
Отметим, что национальный фонд сельского хозяйства и сельской местности в этом году составит 1,5 миллиарда леев - рекордную сумму по сравнению с прошлым годом, когда он составлял 1,1 миллиарда леев.