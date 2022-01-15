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https://ru.sputnik.md/20220115/khotyat-dialoga-nuland-zayavila-chto-ssha-rabotayut-nad-otvetami-po-garantiyam-bezopasnosti--48045226.html
Хотят диалога: Нуланд заявила, что США работают над ответами по гарантиям безопасности
Хотят диалога: Нуланд заявила, что США работают над ответами по гарантиям безопасности
В интервью газете Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, почему Вашингтон хочет продолжения диалога с Россией.
2022-01-15T16:05+0200
2022-01-15T16:05+0200
политика
в мире
россия
сша
украина
виктория нуланд
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки работают над письменными ответами по гарантиям безопасности и намерены продолжить диалог с Россией, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times, передает РИА Новости.Она добавила, пишет газета, что дверь для дипломатического решения со стороны США открыта. "Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на Нуланд.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Ситуация вокруг Украины: 18 сценариев В том же интервью Нуланд рассказала, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.По ее словам, Штаты надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией."Мы считаем, что можем достичь деэскалации (по вопросу кризиса вокруг Украины - ред.) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", - заявила Нуланд в интервью газете Financial Times. Она добавила: Вашингтон надеется, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия "просто услышали друг друга", а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html
https://ru.sputnik.md/20220115/vbrosom-nazvalo-posolstvo-rf-zayavleniya-belogo-doma-srokakh-vtorzheniya-na-ukrainu-48040281.html
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в мире, россия, сша, украина, виктория нуланд

Хотят диалога: Нуланд заявила, что США работают над ответами по гарантиям безопасности

16:05 15.01.2022
© Vadim GhirdaВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© Vadim Ghirda
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В интервью газете Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, почему Вашингтон хочет продолжения диалога с Россией.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки работают над письменными ответами по гарантиям безопасности и намерены продолжить диалог с Россией, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times, передает РИА Новости.
"Мы хотим продолжить разговаривать. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно - они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения", - сказала Нуланд.
Она добавила, пишет газета, что дверь для дипломатического решения со стороны США открыта. "Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на Нуланд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Россия
Лавров рассказал о красных линиях, Украине, НАТО и гарантиях безопасности
Вчера, 13:25
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Ситуация вокруг Украины: 18 сценариев

В том же интервью Нуланд рассказала, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.
"Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев… Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме", - заявила заместитель госсекретаря США.
По ее словам, Штаты надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией.
"Мы считаем, что можем достичь деэскалации (по вопросу кризиса вокруг Украины - ред.) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", - заявила Нуланд в интервью газете Financial Times.
Она добавила: Вашингтон надеется, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия "просто услышали друг друга", а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Посольство России в США - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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