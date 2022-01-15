https://ru.sputnik.md/20220115/khotyat-dialoga-nuland-zayavila-chto-ssha-rabotayut-nad-otvetami-po-garantiyam-bezopasnosti--48045226.html

Хотят диалога: Нуланд заявила, что США работают над ответами по гарантиям безопасности

Хотят диалога: Нуланд заявила, что США работают над ответами по гарантиям безопасности

В интервью газете Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, почему Вашингтон хочет продолжения диалога с Россией.

2022-01-15T16:05+0200

2022-01-15T16:05+0200

2022-01-15T16:05+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки работают над письменными ответами по гарантиям безопасности и намерены продолжить диалог с Россией, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times, передает РИА Новости.Она добавила, пишет газета, что дверь для дипломатического решения со стороны США открыта. "Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на Нуланд.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Ситуация вокруг Украины: 18 сценариев В том же интервью Нуланд рассказала, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.По ее словам, Штаты надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией."Мы считаем, что можем достичь деэскалации (по вопросу кризиса вокруг Украины - ред.) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", - заявила Нуланд в интервью газете Financial Times. Она добавила: Вашингтон надеется, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия "просто услышали друг друга", а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html

https://ru.sputnik.md/20220115/vbrosom-nazvalo-posolstvo-rf-zayavleniya-belogo-doma-srokakh-vtorzheniya-na-ukrainu-48040281.html

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