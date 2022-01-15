Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели
Девушки из группы поддержки Georgia Bulldogs после победы их команды над Alabama Crimson Tide.
Девушки из группы поддержки Georgia Bulldogs после победы их команды над Alabama Crimson Tide.
Наездник на лошади во время празднования Крещения Господня в румынской деревне Пьетросани.
Наездник на лошади во время празднования Крещения Господня в румынской деревне Пьетросани.
Разлив лавы после извержения вулкана Вольф на острове Изабелла в Эквадоре.
Разлив лавы после извержения вулкана Вольф на острове Изабелла в Эквадоре.
Медицинский вертолет, потерпевший крушение, у методистской церкви в Аппер-Дарби, Филадельфия.
Медицинский вертолет, потерпевший крушение, у методистской церкви в Аппер-Дарби, Филадельфия.
Сторонники сербского теннисиста Новака Джоковича у офиса его адвоката, во время продолжающегося судебного разбирательства по поводу отмены его австралийской визы.
Сторонники сербского теннисиста Новака Джоковича у офиса его адвоката, во время продолжающегося судебного разбирательства по поводу отмены его австралийской визы.
Мужчина позирует рядом с останками крупнейшего ихтиозавра, найденного в Великобритании.
Мужчина позирует рядом с останками крупнейшего ихтиозавра, найденного в Великобритании.
Горящие дома в чилийском городе Икике.
Горящие дома в чилийском городе Икике.
Экологические активисты Гринпис и "Коала Коллектив" протестуют против "зеленого камуфляжа" атомной энергетики Европейским союзом.
Экологические активисты Гринпис и "Коала Коллектив" протестуют против "зеленого камуфляжа" атомной энергетики Европейским союзом.
Задержание бедуинки израильскими силами безопасности во время акции протеста против вырубки лесов в деревне Саве аль-Атраш в пустыне Негев на юге Израиля.
Задержание бедуинки израильскими силами безопасности во время акции протеста против вырубки лесов в деревне Саве аль-Атраш в пустыне Негев на юге Израиля.
Женщина несёт воду в кувшине на голове среди заснеженного поля на окраине индийского города Сринагар.
Женщина несёт воду в кувшине на голове среди заснеженного поля на окраине индийского города Сринагар.
Десятый этап ралли "Дакар" в саудовской пустыне.
Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста против ковид-ограничений в Софии, Болгария.
Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста против ковид-ограничений в Софии, Болгария.
Кольт Майлз выступает с Робертом Маккензи во время Megaslam в Гранд-отеле в Сандерленде, Великобритания.
Кольт Майлз выступает с Робертом Маккензи во время Megaslam в Гранд-отеле в Сандерленде, Великобритания.
Чирлидеры Atlanta Falcons выступают на футбольном матче НФЛ между Atlanta Falcons и New Orleans Saints в Атланте.
Чирлидеры Atlanta Falcons выступают на футбольном матче НФЛ между Atlanta Falcons и New Orleans Saints в Атланте.
Фестиваль ледолазания в ледовом парке Робинсон в Сэндстоуне, штат Миннесота, США.
Фестиваль ледолазания в ледовом парке Робинсон в Сэндстоуне, штат Миннесота, США.
Члены движения Талибан стоят на холме Вазир Акбар Хан в Кабуле.
Члены движения Талибан стоят на холме Вазир Акбар Хан в Кабуле.
Протестующие используют лестницу, чтобы попасть в штаб-квартиру Демократической партии в Тиране, Албания.
Протестующие используют лестницу, чтобы попасть в штаб-квартиру Демократической партии в Тиране, Албания.
Сбор ароматических палочек во дворе деревни Куанг Фу Кау на окраине Ханоя в преддверии празднования Нового года во Вьетнаме.
Сбор ароматических палочек во дворе деревни Куанг Фу Кау на окраине Ханоя в преддверии празднования Нового года во Вьетнаме.
Бык сбрасывает своего наездника на соревнованиях The Beast Monster Energy Buckoff в Нью-Йорке, США.
Бык сбрасывает своего наездника на соревнованиях The Beast Monster Energy Buckoff в Нью-Йорке, США.
Певица Doja Cat выступает на концерте в честь национального чемпионата по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live в Индианаполисе, США.
Певица Doja Cat выступает на концерте в честь национального чемпионата по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live в Индианаполисе, США.
Кошка в одежде на руках у своей хозяйки в Гонконге, Китай.
Кошка в одежде на руках у своей хозяйки в Гонконге, Китай.
Пара наблюдает за закатом с волнореза в Барселоне, Испания.
Пара наблюдает за закатом с волнореза в Барселоне, Испания.
Женщина в кимоно и защитной маске на эскалаторе в Токио, Япония.
Медицинский персонал в костюмах развлекает ребенка, получившего прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации в Праге, Чешская Республика.
Медицинский персонал в костюмах развлекает ребенка, получившего прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации в Праге, Чешская Республика.
Женщина с ребенком играют у тигра в торговом центре в Пекине, Китай.
Женщина с ребенком играют у тигра в торговом центре в Пекине, Китай.