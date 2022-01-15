https://ru.sputnik.md/20220115/lava-devushki-zakat-samyye-yarkiye-foto-nedeli-48011169.html

Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели

Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели

Смотрите в фотоленте Sputnik, почему лошадь встает на дыбы, где самые красивые девушки, чем прекрасны закаты в Барселоне.

2022-01-15T07:30+0200

2022-01-15T07:30+0200

2022-01-15T07:30+0200

фото

фото

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Неделя в мире выдалась горячей: помимо политических событий вроде переговоров Россия-НАТО, семидневка "прославилась" скандалом с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого лишили австралийского гражданства, и волнениями в Болгарии, где на улицы вышли недовольные ковид-ограничениями граждане.Между тем во Вьетнаме готовятся встречать Новый год, в Румынии отпраздновали Крещение Господне, а в Китае уже повсюду видны символы года по восточному календарю - тигры в разных видах и проявлениях.Самые яркие, острые, интригующие и просто классные снимки - в нашей фотоленте.

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