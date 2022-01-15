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Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели
Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik, почему лошадь встает на дыбы, где самые красивые девушки, чем прекрасны закаты в Барселоне.
2022-01-15T07:30+0200
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фото
фото
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Неделя в мире выдалась горячей: помимо политических событий вроде переговоров Россия-НАТО, семидневка "прославилась" скандалом с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого лишили австралийского гражданства, и волнениями в Болгарии, где на улицы вышли недовольные ковид-ограничениями граждане.Между тем во Вьетнаме готовятся встречать Новый год, в Румынии отпраздновали Крещение Господне, а в Китае уже повсюду видны символы года по восточному календарю - тигры в разных видах и проявлениях.Самые яркие, острые, интригующие и просто классные снимки - в нашей фотоленте.
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фото, фото

Лава, девушки, закат: самые яркие фото недели

07:30 15.01.2022
Подписаться на
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем недовольны жители Болгарии, почему лошадь на Крещение встает на дыбы, где выступают самые красивые девушки, чем прекрасны закаты в Барселоне и куда течет лава на Изабелле.
Неделя в мире выдалась горячей: помимо политических событий вроде переговоров Россия-НАТО, семидневка "прославилась" скандалом с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого лишили австралийского гражданства, и волнениями в Болгарии, где на улицы вышли недовольные ковид-ограничениями граждане.
Между тем во Вьетнаме готовятся встречать Новый год, в Румынии отпраздновали Крещение Господне, а в Китае уже повсюду видны символы года по восточному календарю - тигры в разных видах и проявлениях.
Самые яркие, острые, интригующие и просто классные снимки - в нашей фотоленте.
© REUTERS / USA TODAY Sports / Kirby Lee

Девушки из группы поддержки Georgia Bulldogs после победы их команды над Alabama Crimson Tide.

Девушки из группы поддержки Georgia Bulldogs после победы их команды над Alabama Crimson Tide. - Sputnik Молдова
1/27
© REUTERS / USA TODAY Sports / Kirby Lee

Девушки из группы поддержки Georgia Bulldogs после победы их команды над Alabama Crimson Tide.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ прибыл на аэродром Чкаловский. Самолет вывез из Казахстана граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии. В Казахстане прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки и столкновения с сотрудниками силовых ведомств. На территории страны введен режим ЧП до 19 января.
Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации с эвакуированными из Казахстана россиянами на аэродроме Чкаловский - Sputnik Молдова
2/27
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ прибыл на аэродром Чкаловский. Самолет вывез из Казахстана граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии. В Казахстане прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, переросшие в беспорядки и столкновения с сотрудниками силовых ведомств. На территории страны введен режим ЧП до 19 января.
© AP Photo / Vadim Ghirda

Наездник на лошади во время празднования Крещения Господня в румынской деревне Пьетросани.

Наездник на лошади во время празднования Крещения Господня в румынской деревне Пьетросани. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Наездник на лошади во время празднования Крещения Господня в румынской деревне Пьетросани.

© REUTERS / Galapagos National Park

Разлив лавы после извержения вулкана Вольф на острове Изабелла в Эквадоре.

Разлив лавы после извержения вулкана Вольф на острове Изабелла в Эквадоре. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Galapagos National Park

Разлив лавы после извержения вулкана Вольф на острове Изабелла в Эквадоре.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова
5/27
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе.
© AP Photo / Matt Rourke

Медицинский вертолет, потерпевший крушение, у методистской церкви в Аппер-Дарби, Филадельфия.

Медицинский вертолет, потерпевший крушение, у методистской церкви в Аппер-Дарби, Филадельфия. - Sputnik Молдова
6/27
© AP Photo / Matt Rourke

Медицинский вертолет, потерпевший крушение, у методистской церкви в Аппер-Дарби, Филадельфия.

© REUTERS / Loren Elliott

Сторонники сербского теннисиста Новака Джоковича у офиса его адвоката, во время продолжающегося судебного разбирательства по поводу отмены его австралийской визы.

Сторонники сербского теннисиста Новака Джоковича у офиса его адвоката, во время продолжающегося судебного разбирательства по поводу отмены его австралийской визы. - Sputnik Молдова
7/27
© REUTERS / Loren Elliott

Сторонники сербского теннисиста Новака Джоковича у офиса его адвоката, во время продолжающегося судебного разбирательства по поводу отмены его австралийской визы.

© REUTERS / Anglian Water / Matthew Power Photography

Мужчина позирует рядом с останками крупнейшего ихтиозавра, найденного в Великобритании.

Мужчина позирует рядом с останками крупнейшего ихтиозавра, найденного в Великобритании. - Sputnik Молдова
8/27
© REUTERS / Anglian Water / Matthew Power Photography

Мужчина позирует рядом с останками крупнейшего ихтиозавра, найденного в Великобритании.

© AP Photo / Ignacio Munoz

Горящие дома в чилийском городе Икике.

Горящие дома в чилийском городе Икике. - Sputnik Молдова
9/27
© AP Photo / Ignacio Munoz

Горящие дома в чилийском городе Икике.

© AP Photo / Michael Probst

Экологические активисты Гринпис и "Коала Коллектив" протестуют против "зеленого камуфляжа" атомной энергетики Европейским союзом.

Экологические активисты Гринпис и &quot;Коала Коллектив&quot; протестуют против &quot;зеленого камуфляжа&quot; атомной энергетики Европейским союзом. - Sputnik Молдова
10/27
© AP Photo / Michael Probst

Экологические активисты Гринпис и "Коала Коллектив" протестуют против "зеленого камуфляжа" атомной энергетики Европейским союзом.

© REUTERS / Ammar Awad

Задержание бедуинки израильскими силами безопасности во время акции протеста против вырубки лесов в деревне Саве аль-Атраш в пустыне Негев на юге Израиля.

Задержание бедуинки израильскими силами безопасности во время акции протеста против вырубки лесов в деревне Саве аль-Атраш в пустыне Негев на юге Израиля. - Sputnik Молдова
11/27
© REUTERS / Ammar Awad

Задержание бедуинки израильскими силами безопасности во время акции протеста против вырубки лесов в деревне Саве аль-Атраш в пустыне Негев на юге Израиля.

© REUTERS / Danish Ismail

Женщина несёт воду в кувшине на голове среди заснеженного поля на окраине индийского города Сринагар.

Женщина несёт воду в кувшине на голове среди заснеженного поля на окраине индийского города Сринагар. - Sputnik Молдова
12/27
© REUTERS / Danish Ismail

Женщина несёт воду в кувшине на голове среди заснеженного поля на окраине индийского города Сринагар.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

Десятый этап ралли "Дакар" в саудовской пустыне.

Десятый этап ралли &quot;Дакар&quot; в саудовской пустыне. - Sputnik Молдова
13/27
© REUTERS / Hamad I Mohammed

Десятый этап ралли "Дакар" в саудовской пустыне.

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста против ковид-ограничений в Софии, Болгария.

Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста против ковид-ограничений в Софии, Болгария. - Sputnik Молдова
14/27
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста против ковид-ограничений в Софии, Болгария.

© REUTERS / Lee Smith

Кольт Майлз выступает с Робертом Маккензи во время Megaslam в Гранд-отеле в Сандерленде, Великобритания.

Кольт Майлз выступает с Робертом Маккензи во время Megaslam в Гранд-отеле в Сандерленде, Великобритания. - Sputnik Молдова
15/27
© REUTERS / Lee Smith

Кольт Майлз выступает с Робертом Маккензи во время Megaslam в Гранд-отеле в Сандерленде, Великобритания.

© AP Photo / John Bazemore

Чирлидеры Atlanta Falcons выступают на футбольном матче НФЛ между Atlanta Falcons и New Orleans Saints в Атланте.

Чирлидеры Atlanta Falcons выступают на футбольном матче НФЛ между Atlanta Falcons и New Orleans Saints в Атланте. - Sputnik Молдова
16/27
© AP Photo / John Bazemore

Чирлидеры Atlanta Falcons выступают на футбольном матче НФЛ между Atlanta Falcons и New Orleans Saints в Атланте.

© AFP 2021 / Kerem Yucel

Фестиваль ледолазания в ледовом парке Робинсон в Сэндстоуне, штат Миннесота, США.

Фестиваль ледолазания в ледовом парке Робинсон в Сэндстоуне, штат Миннесота, США. - Sputnik Молдова
17/27
© AFP 2021 / Kerem Yucel

Фестиваль ледолазания в ледовом парке Робинсон в Сэндстоуне, штат Миннесота, США.

© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Члены движения Талибан стоят на холме Вазир Акбар Хан в Кабуле.

Члены движения Талибан стоят на холме Вазир Акбар Хан в Кабуле. - Sputnik Молдова
18/27
© AFP 2021 / Mohd Rasfan

Члены движения Талибан стоят на холме Вазир Акбар Хан в Кабуле.

© AP Photo / Franc Zhurda

Протестующие используют лестницу, чтобы попасть в штаб-квартиру Демократической партии в Тиране, Албания.

Протестующие используют лестницу, чтобы попасть в штаб-квартиру Демократической партии в Тиране, Албания. - Sputnik Молдова
19/27
© AP Photo / Franc Zhurda

Протестующие используют лестницу, чтобы попасть в штаб-квартиру Демократической партии в Тиране, Албания.

© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Сбор ароматических палочек во дворе деревни Куанг Фу Кау на окраине Ханоя в преддверии празднования Нового года во Вьетнаме.

Сбор ароматических палочек во дворе деревни Куанг Фу Кау на окраине Ханоя в преддверии празднования Нового года во Вьетнаме. - Sputnik Молдова
20/27
© AFP 2021 / Nhac Nguyen

Сбор ароматических палочек во дворе деревни Куанг Фу Кау на окраине Ханоя в преддверии празднования Нового года во Вьетнаме.

© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Бык сбрасывает своего наездника на соревнованиях The Beast Monster Energy Buckoff в Нью-Йорке, США.

Бык сбрасывает своего наездника на соревнованиях The Beast Monster Energy Buckoff в Нью-Йорке, США. - Sputnik Молдова
21/27
© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Бык сбрасывает своего наездника на соревнованиях The Beast Monster Energy Buckoff в Нью-Йорке, США.

© AP Photo / Amy Harris

Певица Doja Cat выступает на концерте в честь национального чемпионата по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live в Индианаполисе, США.

Певица Doja Cat выступает на концерте в честь национального чемпионата по студенческому футболу AT&amp;T Playoff Playlist Live в Индианаполисе, США. - Sputnik Молдова
22/27
© AP Photo / Amy Harris

Певица Doja Cat выступает на концерте в честь национального чемпионата по студенческому футболу AT&T Playoff Playlist Live в Индианаполисе, США.

© AFP 2021 / Mladen Antonov

Кошка в одежде на руках у своей хозяйки в Гонконге, Китай.

Кошка в одежде на руках у своей хозяйки в Гонконге, Китай. - Sputnik Молдова
23/27
© AFP 2021 / Mladen Antonov

Кошка в одежде на руках у своей хозяйки в Гонконге, Китай.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Пара наблюдает за закатом с волнореза в Барселоне, Испания.

Пара наблюдает за закатом с волнореза в Барселоне, Испания. - Sputnik Молдова
24/27
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пара наблюдает за закатом с волнореза в Барселоне, Испания.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Женщина в кимоно и защитной маске на эскалаторе в Токио, Япония.

Женщина в кимоно и защитной маске на эскалаторе в Токио, Япония. - Sputnik Молдова
25/27
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Женщина в кимоно и защитной маске на эскалаторе в Токио, Япония.

© REUTERS / David W Cerny

Медицинский персонал в костюмах развлекает ребенка, получившего прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации в Праге, Чешская Республика.

Медицинский персонал в костюмах развлекает ребенка, получившего прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации в Праге, Чешская Республика. - Sputnik Молдова
26/27
© REUTERS / David W Cerny

Медицинский персонал в костюмах развлекает ребенка, получившего прививку от коронавируса в центре массовой вакцинации в Праге, Чешская Республика.

© AP Photo / Andy Wong

Женщина с ребенком играют у тигра в торговом центре в Пекине, Китай.

Женщина с ребенком играют у тигра в торговом центре в Пекине, Китай. - Sputnik Молдова
27/27
© AP Photo / Andy Wong

Женщина с ребенком играют у тигра в торговом центре в Пекине, Китай.

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