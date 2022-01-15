https://ru.sputnik.md/20220115/malenkaya-italyanka-istoriya-gimnastki-iz-moldovy-daniely-moguryan-48030032.html

"Маленькая итальянка": история гимнастки из Молдовы Даниелы Могурян

"Маленькая итальянка": история гимнастки из Молдовы Даниелы Могурян

Молдавская гимнастка национальной сборной Италии – об олимпийском пьедестале, высоких премиальных и счастливом детстве в Приднестровье.

2022-01-15T10:47+0200

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спорт

в молдове

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 15 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Двадцатилетняя Даниела Могурян, живя в Италии, перестала говорить по-русски, но помнит свое детство в Бендерах и хочет подтянуть знание русского языка на курсах. Спортсменка начинала свой путь в приднестровской спортшколе и добралась до олимпийского пьедестала – в составе сборной Италии. В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова спортсменка раскрыла свой мир. В нем мало отдыха и много художественной гимнастики (перевод в диалоге обеспечила мама Даниелы - Сильва Могурян)."Маленькая итальянка" из Бендер- Даниела, если честно, впервые о вас услышала летом прошлого года, когда появилась информация, что воспитанница бендерской СДЮШОР №1 стала бронзовым призером Олимпиады в составе сборной Италии.- Потому что я там провела все мое детство. Думаю, в школе были рады моим результатам очень. Вообще, я родилась в Кишиневе, но почти сразу переехала в Бендеры. Поэтому мои самые ранние воспоминания связаны с этим городом, который я всегда вспоминаю с особой теплотой: это и мой первый воспитатель в детском саду, и мой первый учитель в гимназии. Мы с сестрой жили тогда с бабушкой. Помню, как она возила нас на все занятия, за что я благодарна ей безмерно.- И на гимнастику тоже бабушка впервые привела?- Да. Помню даже мой первый день в спортзале в районе "Шелковый" с моими тренерами Раисой Пезловой и Натальей Шабалиной. Я и тогда не знала особо русского языка. Говорила на итальянском, за что меня прозвали "маленькой итальянкой". Я была самой младшей. Начала заниматься в 4 года. Помню даже мой первый приз – это была плюшевая обезьянка, которую все это время хранила, а в прошлом году передала в бендерский музей. А в гимнастику пришла по примеру своей старшей сестры Валерии и по совету мамы Сильвии, которая очень любит спорт.- Помните ли свою первую серьезную победу? Это было в Приднестровье или уже в Италии?- Моя первая победа была на небольшом турнире в Кишиневе. Мне было лет 6-7. Это было событие, конечно, для меня и запомнилось в деталях, а костюмы для выступлений казались такими невероятными.Особенности итальянской гимнастики- Когда переехали в Италию, сложно было вливаться в местный спорт?- Дело в том, что с трех лет я каждое лето проводила в Италии. Находилась там по три месяца в год и даже тренер у меня там был русский. Поэтому, когда я переехала в Италию окончательно, я там все уже знала. Сразу же появились значимые результаты. Я быстро стала серебряным призером чемпионата Италии в младшей категории. Думаю, потому что уровень подготовки, который я получила в Молдове, был очень высоким.- Есть заметная разница между молдавскими и итальянскими "художницами"?- Наверное, в том, что итальянские девочки очень поздно приходят в какой-либо спорт для серьезных занятий. Поэтому мой уровень подготовки в ранние годы явно отличался.- Что скажете про конкуренцию в вашем виде спорта? Она проявляется только на ковре или в закулисье тоже?- Здесь очень развита художественная гимнастика, особенно в командном виде. Когда я выступала индивидуально, я очень четко ощущала эту конкуренцию, напряжение. Когда я попала в сборную страны для выступления на командном чемпионате Европы в 2015 году, я поняла, что такое "групповички" в художественной гимнастике. Мы очень дружные и гордимся своим главным тренером Эмануэлой Макарани, которая не один год стоит у руля коллектива. У нас отличный коллектив.- Италия – это мода и стиль. У итальянских "художниц" тоже есть своя мода?- Это очень эстетичный вид спорта. Вся красота, естественно, исходит от самой гимнастки. Но, конечно, подключается и мода. В художественной гимнастике она постоянно меняется. Каждый год что-то появляется, что-то забывается. Например, купальники с юбками то в тренде, то нет. В какое-то время были в моде комбинезоны, боди без рукавов. Хочу признаться, что моду в художественной гимнастике задают русские. Всякий раз, когда сборная России придумывает что-то новое, все хотят повторить. Так что столица моды в художественной гимнастике совсем другая, русская.С тренировочной базы - до олимпийского пьедестала- В национальной сборной Италии вы выступаете с 2017 года. Как проходят ваши будни в команде?- Наша спортивная база находится недалеко от Милана. Команда состоит из 10 спортсменок. У нас три тренера, есть еще хореограф, доктор, физиотерапевт и даже психолог. Нас объединяет общая философия - работать только на результат. Это профессиональный подход.- Вы, наверное, кроме художественной гимнастики света белого не видите?- Судите сами: тренировки каждый день по 8 часов. Один выходной в неделю. И так 11 месяцев в году. Вся жизнь проходит в спортзале или в отеле, где есть все для комфортной жизни. Режим, конечно, строгий. Но мы привыкли уже. Летом у нас вообще почти курорт – двухмесячные сборы на море. Получается даже подготовку с морским отдыхом совместить.- Даниела, вы пережили самый яркий год в своей карьере. Главным событием 2021 была Олимпиада?- Конечно. Причем ярче всех олимпийских событий в Токио был финал, когда мы заняли третье место. Столько эмоций сразу: слезы радости, поздравления. Наша бронзовая медаль стала 40-й, последней для Италии на Играх-2020. Думаю, мы, "художницы", тем самым поставили жирную точку в выступлении олимпийской сборной страны и были этому очень рады. Кстати, эту олимпийскую бронзу мы посвятили нашему тренеру.- Интересно, страна благодарна за такие спортивные заслуги вашей команде и в чем это проявляется?- Поверьте, наши олимпийские достижения были оплачены с лихвой государством. За олимпийскую бронзу тренеры и спортсмены получили по 60 тысяч евро. За заслуги перед Итальянской Республикой пятерым девушкам присвоили звание "кавальере". А еще наши гимнастки зачислены в вооруженные силы Италии и там получают зарплату. Но не только олимпийские медали, еще золото и серебро чемпионата мира тоже высоко оценили в Италии. Для страны важны спортивные результаты на международной арене.- Какие вас еще интересуют перспективы развития, помимо продвижения в спорте?- Кстати, именно в спорте мне создают все условия, чтобы я получила образование без ущерба для сборной. Наша федерация оплачивает обучение. Я выбрала физкультурный факультет, потому что и так огромная нагрузка. Хотя я хотела выбрать языки с упором на русский. Но в итоге мы с семьей решили, что русский я подтяну на курсах и когда буду приезжать домой, в Бендеры.- Вы скучаете по родине?- Если честно, я очень скучаю по своей родине и надеюсь как-то приехать. Но это пока очень сложно сделать из-за постоянной занятости. Но я знаю, что в Бендерах следят за моими успехами. Даже уголок в музее организовали в мою честь и хотят основать турнир имени Могурян. По возможности я постараюсь посетить эти соревнования, но пока хочу с помощью этого интервью сказать спасибо и передать всем своим бендерским привет.- Порадуете их своими новыми достижениями на мировой арене?- Обязательно. Знаете, весь прошлый год для меня – это настоящая эпопея одной простой девочки, судьба, которую можно пожелать каждой спортсменке. Но те результаты остались прошлом. Сейчас уже 2022-й. Вместе с новым годом началась работа. Новый предолимпийский цикл - это новые упражнения, новые правила. Мы с командой настроены на Олимпийские игры в Париже. Так что, надеюсь порадовать новыми олимпийскими медалями.

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