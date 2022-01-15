https://ru.sputnik.md/20220115/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48051948.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-15T19:27+0200
2022-01-15T19:27+0200
2022-01-15T19:28+0200
минздрав
заболеваемость
статистика
коронавирус
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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1015 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 22 случая "импорта" инфекции: шесть – из Румынии, по три – из России, и Украины, два - из Ирландии, по одному из Бельгии, Дании, Франции.За минувшие сутки проведено 8 563 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 387 920.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 37 случаев инфицирования: 11 – у врачей, 14 – у медсестер, 12 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1079 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 130 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 18 человек).В то же время за сутки выздоровели 347 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 519.Минздрав сообщает об 10 умерших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 437.
https://ru.sputnik.md/20220114/portugaliya-14-yanvarya-otmenyaet-ryad-vvedennykh-covid-ogranicheniy-48010148.html
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минздрав, заболеваемость, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:27 15.01.2022 (обновлено: 19:28 15.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1015 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
В том числе зарегистрировано 22 случая "импорта" инфекции: шесть – из Румынии, по три – из России, и Украины, два - из Ирландии, по одному из Бельгии, Дании, Франции.
За минувшие сутки проведено 8 563 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 387 920.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 37 случаев инфицирования: 11 – у врачей, 14 – у медсестер, 12 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1079 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 130 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 18 человек).
В то же время за сутки выздоровели 347 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 366 519.
Минздрав сообщает об 10 умерших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 437.