https://ru.sputnik.md/20220115/mir-za-sutki-rekord-stalnoy-babushki-goryaschaya-trava-i-vinnye-pyatnitsy-dzhonsona-48039135.html
Мир за сутки: рекорд "стальной бабушки", горящая трава и "винные пятницы" Джонсона
Мир за сутки: рекорд "стальной бабушки", горящая трава и "винные пятницы" Джонсона
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2022-01-15T08:53+0200
2022-01-15T08:53+0200
2022-01-15T09:55+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Горение 184 гектаров сухой растительности ликвидировали за минувшие сутки молдавские пожарные.Как сообщает пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), помощь огнеборцев потребовалась в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского, Калараского районов, а также в муниципии Кишинев."Пожарные потушили более 60 гектаров горящей травы в Добрудже, Кишиневе и еще 40 гектаров - в селе Бэлцата Яловенского района", - отмечает пресс-служба.В селе Рассвет Каларашского района были потушены 17 гектаров горевшей растительности, огонь грозил распространиться на большие территории, а огнеборцы из Яловен локализовали возгорание сухой растительности на площади 10 гектаров. "Огонь распространялся с высокой скоростью из-за ураганного ветра. Всего за минувшие сутки сотрудники ГИЧС 39 раз выезжали на вызовы, чтобы тушить возгорания сухой травы", - отмечает ГИЧС.Бабушка-рекордсменка из БелгородаОтметившая 100-летний юбилей жительница Белгорода Мария Колтакова - по-настоящему "стальная бабушка". Свой вековой день рождения она отметила очередным рекордом, передает МИР24.Женщина простояла босыми ногами на гвоздях 15 секунд. Таким образом, теперь в арсенале "стальной бабушки" - 15 экстремальных рекордов России. Мария Колтакова категорически возражает, когда ее называют "железной"."Да я не знаю, где это меня назвали железной бабушкой, а я говорю - я не железная, я стальная. Железо ржавеет, а я еще в строю", – приводит ее слова источник.Фронтовичка Мария Денисовна Колтакова была дважды контужена. "Участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. С поля боя на себе вынесла более 300 раненых бойцов. Награждена орденами и медалями, в том числе "За отвагу" и "За боевые заслуги", - пишет МИР24."Винные пятницы" в разгар пандемииПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на "винных пятницах", которые сотрудники Даунинг-стрит проводили на протяжении всей пандемии, передает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Mirror."Регулярное мероприятие было настолько популярным, что персонал даже вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными", - пишет издание и публикует фотографию доставки холодильника через заднюю дверь на Даунинг-стрит 11 декабря 2020 года.Сообщения о том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит проводились вечеринки по время национального локдауна, появились еще в декабре 2021 года. Скандал продолжает набирать обороты, премьер-министр Борис Джонсон был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, заявив, что считал его рабочим. Оппозиция уже требует его отставки.
https://ru.sputnik.md/20220114/spasateli-v-moldove-potushili-goryaschee-pole-ogon-mog-perekinutsya-na-zhilye-doma-48010596.html
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Мир за сутки: рекорд "стальной бабушки", горящая трава и "винные пятницы" Джонсона
08:53 15.01.2022 (обновлено: 09:55 15.01.2022)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Горение 184 гектаров сухой растительности ликвидировали за минувшие сутки молдавские пожарные.
Как сообщает пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), помощь огнеборцев потребовалась в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского, Калараского районов, а также в муниципии Кишинев.
"Пожарные потушили более 60 гектаров горящей травы в Добрудже, Кишиневе и еще 40 гектаров - в селе Бэлцата Яловенского района", - отмечает пресс-служба.
В селе Рассвет Каларашского района были потушены 17 гектаров горевшей растительности, огонь грозил распространиться на большие территории, а огнеборцы из Яловен локализовали возгорание сухой растительности на площади 10 гектаров.
"Огонь распространялся с высокой скоростью из-за ураганного ветра. Всего за минувшие сутки сотрудники ГИЧС 39 раз выезжали на вызовы, чтобы тушить возгорания сухой травы", - отмечает ГИЧС.
Бабушка-рекордсменка из Белгорода
Отметившая 100-летний юбилей жительница Белгорода Мария Колтакова - по-настоящему "стальная бабушка". Свой вековой день рождения она отметила очередным рекордом, передает МИР24
.
Женщина простояла босыми ногами на гвоздях 15 секунд. Таким образом, теперь в арсенале "стальной бабушки" - 15 экстремальных рекордов России.
Мария Колтакова категорически возражает, когда ее называют "железной".
"Да я не знаю, где это меня назвали железной бабушкой, а я говорю - я не железная, я стальная. Железо ржавеет, а я еще в строю", – приводит ее слова источник.
Фронтовичка Мария Денисовна Колтакова была дважды контужена. "Участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию. С поля боя на себе вынесла более 300 раненых бойцов. Награждена орденами и медалями, в том числе "За отвагу" и "За боевые заслуги", - пишет МИР24.
"Винные пятницы" в разгар пандемии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на "винных пятницах", которые сотрудники Даунинг-стрит проводили на протяжении всей пандемии, передает РИА Новости
со ссылкой на британскую газету Mirror.
"Регулярное мероприятие было настолько популярным, что персонал даже вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными", - пишет издание и публикует фотографию доставки холодильника через заднюю дверь на Даунинг-стрит 11 декабря 2020 года.
Сообщения о том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит проводились вечеринки по время национального локдауна, появились еще в декабре 2021 года. Скандал продолжает набирать обороты, премьер-министр Борис Джонсон был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, заявив, что считал его рабочим. Оппозиция уже требует его отставки.