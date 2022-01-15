https://ru.sputnik.md/20220115/na-kurilakh-i-v-yaponii-obyavlena-ugroza-tsunami-iz-za-izverzheniya-podzemnogo-vulkana--48049496.html

На Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана

На Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана

Внезапно проснувшийся в Тихом океане подземный вулкан извергается с такой силой, что угрожает вызвать мощнейшее цунами.

2022-01-15T18:33+0200

2022-01-15T18:33+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя экстренных служб.Отмечается, что угрозы населению и территории России нет. Предупреждение о возможном цунами высотой до трех метров объявлено и в Японии, об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.Отмечается, что цунами грозит обрушиться на японские острова Амами и Токара в Тихом океане."Приблизительная максимальная высота волны цунами 3 метра", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Во второй половине дня в субботу стало известно, что король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу.

https://ru.sputnik.md/20220115/podvodnyy-vulkan-izvergaetsya-v-tikhom-okeane-udarit-tsunami-48046983.html

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