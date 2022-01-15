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На Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана
На Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана
Внезапно проснувшийся в Тихом океане подземный вулкан извергается с такой силой, что угрожает вызвать мощнейшее цунами.
2022-01-15T18:33+0200
2022-01-15T18:45+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя экстренных служб.Отмечается, что угрозы населению и территории России нет. Предупреждение о возможном цунами высотой до трех метров объявлено и в Японии, об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.Отмечается, что цунами грозит обрушиться на японские острова Амами и Токара в Тихом океане."Приблизительная максимальная высота волны цунами 3 метра", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Во второй половине дня в субботу стало известно, что король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу.
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На Курилах и в Японии объявлена угроза цунами из-за извержения подземного вулкана

18:33 15.01.2022 (обновлено: 18:45 15.01.2022)
© SputnikВид на воды Тихого океана со смотровой площадки поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.
Вид на воды Тихого океана со смотровой площадки поселка Южно-Курильск на острове Кунашир. - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© Sputnik
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Внезапно проснувшийся в Тихом океане подземный вулкан извергается с такой силой, что угрожает вызвать мощнейшее цунами.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя экстренных служб.
"Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21.00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 метров (для Японии – 0,3 метров) в результате извержения подводного вулкана в Тонге", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что угрозы населению и территории России нет.
Предупреждение о возможном цунами высотой до трех метров объявлено и в Японии, об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что цунами грозит обрушиться на японские острова Амами и Токара в Тихом океане.
"Приблизительная максимальная высота волны цунами 3 метра", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Волны - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
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Подводный вулкан извергается в Тихом океане: в регионе ждут удара цунами
16:33
Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга началось 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.
Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.
Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Во второй половине дня в субботу стало известно, что король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу.
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