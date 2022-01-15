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Назван продукт, снижающий риск смерти от онкологии и болезней сердца
Назван продукт, снижающий риск смерти от онкологии и болезней сердца
Неожиданные свойства оливкового масла стали известны после проведения исследования, длившегося без малого 30 лет.
2022-01-15T17:34+0200
2022-01-15T17:34+0200
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. регулярное употребление оливкового масла связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. К таким выводам пришла группа ученых, пишет издание "Вокруг света".Выяснилось, что употребление минимум половины столовой ложки оливкового масла в день может значительно снизить риск летального исхода. В исследвании приняли участие более 80 тысяч человек, за ними наблюдали 28 лет. Оценивалось, что испытуемые употребляют в пищу, а также регулярно изучалось их состояние здоровья.Среди тех, кто потреблял оливковое масло в наибольших количествах, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем среди тех, кто не использовал этот вид масла в пищу. Выяснилось также, что присутствие оливкового масла в рационе снижает на 17% риск смерти при онкологии. Врачи, проводившие исследование, настоятельно рекомендуют людям с повышенным риском сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний активно включать в меню оливковое масло и как можно меньше использовать в рационе трансжиры, маргарин и майонез, а то и вовсе отказаться от них.
https://ru.sputnik.md/20201127/vkus-zapakh-ili-tsvet-italyanskiy-ekspert-dal-sovety-po-vyboru-olivkovogo-masla-32660299.html
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в мире, полезные продукты

Назван продукт, снижающий риск смерти от онкологии и болезней сердца

17:34 15.01.2022
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)Блюда традиционной средиземноморской диеты
Блюда традиционной средиземноморской диеты - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
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Неожиданные свойства оливкового масла стали известны после проведения исследования, длившегося без малого 30 лет.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. регулярное употребление оливкового масла связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. К таким выводам пришла группа ученых, пишет издание "Вокруг света".
Выяснилось, что употребление минимум половины столовой ложки оливкового масла в день может значительно снизить риск летального исхода. В исследвании приняли участие более 80 тысяч человек, за ними наблюдали 28 лет. Оценивалось, что испытуемые употребляют в пищу, а также регулярно изучалось их состояние здоровья.
Среди тех, кто потреблял оливковое масло в наибольших количествах, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем среди тех, кто не использовал этот вид масла в пищу.
Выяснилось также, что присутствие оливкового масла в рационе снижает на 17% риск смерти при онкологии.
Масла - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2020
Запах решает все: итальянский эксперт дал советы по выбору оливкового масла
27 ноября 2020, 07:30
Врачи, проводившие исследование, настоятельно рекомендуют людям с повышенным риском сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний активно включать в меню оливковое масло и как можно меньше использовать в рационе трансжиры, маргарин и майонез, а то и вовсе отказаться от них.
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