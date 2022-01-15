https://ru.sputnik.md/20220115/nazvan-produkt-snizhayuschiy-risk-smerti-ot-onkologii-i-bolezney-serdtsa-48048088.html

Назван продукт, снижающий риск смерти от онкологии и болезней сердца

Назван продукт, снижающий риск смерти от онкологии и болезней сердца

Неожиданные свойства оливкового масла стали известны после проведения исследования, длившегося без малого 30 лет.

2022-01-15T17:34+0200

2022-01-15T17:34+0200

2022-01-15T17:34+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. регулярное употребление оливкового масла связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных и респираторных заболеваний. К таким выводам пришла группа ученых, пишет издание "Вокруг света".Выяснилось, что употребление минимум половины столовой ложки оливкового масла в день может значительно снизить риск летального исхода. В исследвании приняли участие более 80 тысяч человек, за ними наблюдали 28 лет. Оценивалось, что испытуемые употребляют в пищу, а также регулярно изучалось их состояние здоровья.Среди тех, кто потреблял оливковое масло в наибольших количествах, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19% ниже, чем среди тех, кто не использовал этот вид масла в пищу. Выяснилось также, что присутствие оливкового масла в рационе снижает на 17% риск смерти при онкологии. Врачи, проводившие исследование, настоятельно рекомендуют людям с повышенным риском сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний активно включать в меню оливковое масло и как можно меньше использовать в рационе трансжиры, маргарин и майонез, а то и вовсе отказаться от них.

https://ru.sputnik.md/20201127/vkus-zapakh-ili-tsvet-italyanskiy-ekspert-dal-sovety-po-vyboru-olivkovogo-masla-32660299.html

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