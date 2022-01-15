Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
Общие для постсоветских стран: Лукашенко назвал угрозы, с которыми столкнулся Казахстан
© Sputnik / Rasul NazyrovСожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
© Sputnik / Rasul Nazyrov
Президент Белоруссии выступил перед миротворческим контингентом страны, завершившим миссию в Казахстане.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела, эти угрозы общие для постсоветского пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.
"Мы понимаем, что события в братской нам республике - очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших спецподготовку и имеющих боевой опыт.
"Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках", - сказал президент Белоруссии.
Он также отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации, уточнив, что ввод миротворцев не дал разгореться в Казахстане цветной революции.
"Успех вашей миссии можно расценивать как появление эффективного механизма борьбы с так называемыми цветными революциями", - сказал Лукашенко.
Операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов, - подчеркнул президент Белоруссии.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.