https://ru.sputnik.md/20220115/obschie-dlya-postsovetskikh-stran-lukashenko-nazval-ugrozy-s-kotorymi-stolknulsya-kazakhstan-48045346.html

Общие для постсоветских стран: Лукашенко назвал угрозы, с которыми столкнулся Казахстан

Общие для постсоветских стран: Лукашенко назвал угрозы, с которыми столкнулся Казахстан

Президент Белоруссии выступил перед миротворческим контингентом страны, завершившим миссию в Казахстане.

2022-01-15T15:03+0200

2022-01-15T15:03+0200

2022-01-15T15:03+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела, эти угрозы общие для постсоветского пространства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта. Он также заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, прошедших спецподготовку и имеющих боевой опыт.Он также отметил успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации, уточнив, что ввод миротворцев не дал разгореться в Казахстане цветной революции.Операция в Казахстане стала первым случаем, когда миротворческие силы ОДКБ были реально задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов, - подчеркнул президент Белоруссии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-mirotvorcheskiy-opyt-odkb-48021949.html

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