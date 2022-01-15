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Подводный вулкан извергается в Тихом океане: в регионе ждут удара цунами
Подводный вулкан извергается в Тихом океане: в регионе ждут удара цунами
Мощнейшее извержение подводного вулкана в Тонга грозит не менее сильным цунами.
2022-01-15T16:33+0200
2022-01-15T16:33+0200
общество
в мире
цунами
извержение
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга грозит мощнейшим цунами всему региону, сообщают СМИ.Вулкан проснулся 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря. Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года. Власти Тонга 14 января объявили об угрозе цунами для всех островов королевства. Интернет-пользователи уже выкладывают в соцсети кадры аномальных приливов.Отмечается, что извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай было таким мощным, что звуки, похожие на взрывы, слышали даже жители Фиджи в 800 километрах от места извержения.Во второй половине дня в субботу стало известно, что король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на новозеландское радио RNZ.Угроза цунами была объявлена в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице королевства оказались затоплены набережная и главная улица
https://ru.sputnik.md/20211205/den-prevratilsya-v-noch-tragicheskoye-izverzheniye-vulkana-indonezii-46961528.html
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Ирина Каруш
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в мире, цунами, извержение

Подводный вулкан извергается в Тихом океане: в регионе ждут удара цунами

16:33 15.01.2022
© Sputnik / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВолны
Волны - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Ирина Каруш
Все материалы
Мощнейшее извержение подводного вулкана в Тонга грозит не менее сильным цунами.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга грозит мощнейшим цунами всему региону, сообщают СМИ.
Вулкан проснулся 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.
Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.
Власти Тонга 14 января объявили об угрозе цунами для всех островов королевства. Интернет-пользователи уже выкладывают в соцсети кадры аномальных приливов.
Отмечается, что извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай было таким мощным, что звуки, похожие на взрывы, слышали даже жители Фиджи в 800 километрах от места извержения.
Во второй половине дня в субботу стало известно, что король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на новозеландское радио RNZ.
Угроза цунами была объявлена в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.

Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице королевства оказались затоплены набережная и главная улица
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