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Подводный вулкан извергается в Тихом океане: в регионе ждут удара цунами
© Sputnik / Михаил Фомичев/
Мощнейшее извержение подводного вулкана в Тонга грозит не менее сильным цунами.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в королевстве Тонга грозит мощнейшим цунами всему региону, сообщают СМИ.
Вулкан проснулся 13 января нынешнего года, шлейф пепла от извержения поднялся на высоту более 16 километров над уровнем моря.
BREAKING: Satellite image captures Tonga's Hunga volcano erupting— The Spectator Index (@spectatorindex) January 15, 2022
(Source: @US_Stormwatch) pic.twitter.com/VolrJs7Gfi
Как сообщает Геологическая служба Тонги, это крупнейшее из серии извержений вулкана с декабря 2021 года.
Власти Тонга 14 января объявили об угрозе цунами для всех островов королевства. Интернет-пользователи уже выкладывают в соцсети кадры аномальных приливов.
Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW— Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022
Отмечается, что извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай было таким мощным, что звуки, похожие на взрывы, слышали даже жители Фиджи в 800 километрах от места извержения.
Во второй половине дня в субботу стало известно, что король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на новозеландское радио RNZ.
View from NZ High Commission in #Tonga where people ran for shelter (it’s on a hill). Waves submerged the main road & Patangata, the poorest community on the island, totally flooded… most are struggling families from outer islands. Where will the go? #tongatsunami #TongaVolcano pic.twitter.com/9zZRW4d3UB— Josephine Latu-Sanft (@JoLatuSanft) January 15, 2022
Угроза цунами была объявлена в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.
Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице королевства оказались затоплены набережная и главная улица
Жителям Тонга было рекомендовано перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице королевства оказались затоплены набережная и главная улица
5 декабря 2021, 12:35