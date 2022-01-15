https://ru.sputnik.md/20220115/pogodnye-rekordy-48034957.html

Погодные рекорды Молдовы 15 января

Погодные рекорды Молдовы 15 января

Какой была температура 15 января в Молдове в разные годы

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синоптики

климат

рекорды

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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 15 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 15 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +10,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, рекорды