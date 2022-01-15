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Погодные рекорды Молдовы 15 января
Погодные рекорды Молдовы 15 января
Какой была температура 15 января в Молдове в разные годы
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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 15 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 15 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +10,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, климат, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 15 января

00:01 15.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 15 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 15 января зарегистрировали в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +10,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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