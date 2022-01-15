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Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров
Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров
У столичного аэропорта загорелись семь гектаров сухой растительности.
2022-01-15T19:02+0200
2022-01-15T19:02+0200
кишинев
пожар
общество
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КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В столичном пригороде Сынжера в субботу произошло возгорание сухой травы. На место прибыли две пожарные бригады, которые потушили огонь. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.Утром 15 января спасатели сообщили, что за последние 24 часа пожарным пришлось потушить в общей сложности 184 гектара сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского и Каларашского районов.
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кишинев, пожар, в молдове

Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров

19:02 15.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорение сухой травы
Горение сухой травы - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
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Ольга Мынзат
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У столичного аэропорта загорелись семь гектаров сухой растительности.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В столичном пригороде Сынжера в субботу произошло возгорание сухой травы. На место прибыли две пожарные бригады, которые потушили огонь. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

"Пожар охватил семь гектаров сухой растительности. Он был потушен в 15.30. Причина устанавливается. Ветер благоприятствует таким возгораниям", — сказала Лилиана Пушкашу.

Утром 15 января спасатели сообщили, что за последние 24 часа пожарным пришлось потушить в общей сложности 184 гектара сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского и Каларашского районов.
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