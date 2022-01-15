https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html
Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров
Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров
У столичного аэропорта загорелись семь гектаров сухой растительности.
2022-01-15T19:02+0200
2022-01-15T19:02+0200
2022-01-15T19:02+0200
кишинев
пожар
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/29/97/299730_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e9ee12c6b0467a8e7df6ee01265ea30f.jpg
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В столичном пригороде Сынжера в субботу произошло возгорание сухой травы. На место прибыли две пожарные бригады, которые потушили огонь. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.Утром 15 января спасатели сообщили, что за последние 24 часа пожарным пришлось потушить в общей сложности 184 гектара сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского и Каларашского районов.
https://ru.sputnik.md/20220105/smurd-kishinev-47791235.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/29/97/299730_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_c29a6b9cdd496341013264a2e03048c7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ольга Мынзат
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg
кишинев, пожар, в молдове
Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров
У столичного аэропорта загорелись семь гектаров сухой растительности.
КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik.
В столичном пригороде Сынжера в субботу произошло возгорание сухой травы. На место прибыли две пожарные бригады, которые потушили огонь. Информацию Sputnik Молдова
подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.
"Пожар охватил семь гектаров сухой растительности. Он был потушен в 15.30. Причина устанавливается. Ветер благоприятствует таким возгораниям", — сказала Лилиана Пушкашу.
Утром 15 января спасатели сообщили, что за последние 24 часа пожарным пришлось потушить в общей сложности 184 гектара сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского и Каларашского районов.