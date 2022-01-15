https://ru.sputnik.md/20220115/pozhar-vozle-aeroporta-plamya-okhvatilo-neskolko-gektarov-48049981.html

Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров

Пожар возле аэропорта: пламя охватило несколько гектаров

У столичного аэропорта загорелись семь гектаров сухой растительности.

2022-01-15T19:02+0200

2022-01-15T19:02+0200

2022-01-15T19:02+0200

кишинев

пожар

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/29/97/299730_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e9ee12c6b0467a8e7df6ee01265ea30f.jpg

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В столичном пригороде Сынжера в субботу произошло возгорание сухой травы. На место прибыли две пожарные бригады, которые потушили огонь. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.Утром 15 января спасатели сообщили, что за последние 24 часа пожарным пришлось потушить в общей сложности 184 гектара сухой растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в населенных пунктах Яловенского, Хынчештского и Каларашского районов.

https://ru.sputnik.md/20220105/smurd-kishinev-47791235.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

кишинев, пожар, в молдове