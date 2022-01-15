https://ru.sputnik.md/20220115/prognoz-pogody-48027377.html
Самый точный прогноз погоды: морозов не будет
Самый точный прогноз погоды: морозов не будет
Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первый месяц нового года, народные приметы и традиции.
2022-01-15T07:00+0200
2022-01-15T07:00+0200
2022-01-15T07:00+0200
синоптики
метео
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснением, ночью местами слабый снег. Ветер северо-западный умеренный, порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 января: днем – от +2 до +7, ночью – от 0 до –2 градусов.Похожий температурный режим сохранится на протяжении нескольких дней. Только 18 и 19 января днем будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +6, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.Праздники и народные приметы15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В разгаре Святки, поэтому девушки могут гадать на суженого. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей. В этот день люди верили в следующие приметы:
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Александр Исаев
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синоптики, метео, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: морозов не будет
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Облачно с прояснением, ночью местами слабый снег. Ветер северо-западный умеренный, порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от 0 до –5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 января: днем – от +2 до +7, ночью – от 0 до –2 градусов.
Похожий температурный режим сохранится на протяжении нескольких дней. Только 18 и 19 января днем будет около нуля. В остальные дни температура будет колебаться от +1 до +6, ночью столбик термометра не опустится ниже –5 градусов.
Праздники и народные приметы
15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В разгаре Святки, поэтому девушки могут гадать на суженого. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей. В этот день люди верили в следующие приметы:
Луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода.
Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.
Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.
Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.
Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.