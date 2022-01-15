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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Российские фигуристы взяли золото и серебро чемпионата Европы в танцах на льду
Российские фигуристы взяли золото и серебро чемпионата Европы в танцах на льду
Российские фигуристы продолжают серию побед на чемпионате Европы в Таллине.
2022-01-15T18:03+0200
2022-01-15T18:03+0200
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фигурное катание
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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине, передает РИА Новости.Лидировавшая после ритм-танца пара в произвольном танце набрала 130,07 балла и победила с результатом 217,96 балла. Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (186,61) расположились на седьмой строчке.Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира, обладатели мировых рекордов во всех видах программы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы.Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля, будет объявлен по окончании чемпионата Европы. От России в Китай поедут три танцевальных дуэта.
https://ru.sputnik.md/20220114/figuristy-rossii-zanyali-ves-pedestal-na-che-v-parnom-katanii-48009293.html
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в мире, россия, фигурное катание

Российские фигуристы взяли золото и серебро чемпионата Европы в танцах на льду

18:03 15.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанк Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия)
Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Российские фигуристы продолжают серию побед на чемпионате Европы в Таллине.
КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине, передает РИА Новости.
Лидировавшая после ритм-танца пара в произвольном танце набрала 130,07 балла и победила с результатом 217,96 балла. Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлександра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
Александра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. - Sputnik Молдова, 1920, 15.01.2022
Александра Степанова и Иван Букин (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (186,61) расположились на седьмой строчке.
Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира, обладатели мировых рекордов во всех видах программы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. - Sputnik Молдова, 1920, 14.01.2022
Спорт
Фигуристы России заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании
Вчера, 11:01
Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля, будет объявлен по окончании чемпионата Европы. От России в Китай поедут три танцевальных дуэта.
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