https://ru.sputnik.md/20220115/rossiyskie-figuristy-vzyali-zoloto-i-serebro-chempionata-evropy-v-tantsakh-na-ldu-48049195.html

Российские фигуристы взяли золото и серебро чемпионата Европы в танцах на льду

Российские фигуристы взяли золото и серебро чемпионата Европы в танцах на льду

Российские фигуристы продолжают серию побед на чемпионате Европы в Таллине.

2022-01-15T18:03+0200

2022-01-15T18:03+0200

2022-01-15T18:03+0200

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КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине, передает РИА Новости.Лидировавшая после ритм-танца пара в произвольном танце набрала 130,07 балла и победила с результатом 217,96 балла. Серебряными призерами стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20), третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (186,61) расположились на седьмой строчке.Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира, обладатели мировых рекордов во всех видах программы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы.Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля, будет объявлен по окончании чемпионата Европы. От России в Китай поедут три танцевальных дуэта.

https://ru.sputnik.md/20220114/figuristy-rossii-zanyali-ves-pedestal-na-che-v-parnom-katanii-48009293.html

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