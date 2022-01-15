https://ru.sputnik.md/20220115/rost-tarifov-podorozhaniya-produktov-obeschaniya-pas-itogi-nedeli-moldova-48038039.html

Рост тарифов, подорожание продуктов и обещания PAS: итоги недели в Молдове

Рост тарифов, подорожание продуктов и обещания PAS: итоги недели в Молдове

Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.

2022-01-15T14:01+0200

2022-01-15T14:01+0200

2022-01-15T14:01+0200

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Аналитики Picodi провели исследование и составили рейтинг минимальной зарплаты в мире в 2022 году. И вот несколько выводов: самый высокий рост "минималки" зафиксирован в Черногории — 103%. В Молдове минимальная оплата труда на руки увеличилась на 0,7% благодаря повышению личного освобождения (с 2602 до 2620 леев). Республика занимает 54 место в рейтинге. Между тем даже незначительное повышение зарплат, которое было в 2021 году, съела инфляция. Почему так происходит? Цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По данным отечественных экономических экспертов, в Молдове цены на продукты питания первой необходимости, входящие в так называемый "социальный пакет", выросли на 15-17%. Глава кабинета министров Наталья Гаврилица не смогла ответить на вопрос, в состоянии ли государство лимитировать рост цен на продовольственные товары, в то же время практика сдерживания цен на продукты наблюдается в Венгрии и ряде других европейских государств. Почему нельзя внедрить подобную практику и в Молдове? Молдова уже приобретает природный газ по цене 646 долларов за тысячу кубометров. В стране прогнозируется рост цен на электроэнергию. Не приведет ли такой разгул цен на внутреннем энергетическом рынке страны к настоящей катастрофе в Молдове? Почему правительство партии PAS не выполняет социальные обещания, данные гражданам в период предвыборной кампании? Эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски, Евгений Чебан, а также экономические эксперты Виорел Гырбу и Сергей Унгуряну.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, рост тарифов, pas, подорожания, видео